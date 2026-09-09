Il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Calabria ad agosto 2026 è stato pari a 633,28 euro, in calo – secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it* – dell’8,8% su base annua.

«Il trend annuale al ribasso è stato registrato in gran parte delle regioni italiane», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «Anche se guardiamo ad un arco temporale ridotto, vediamo che rispetto a 6 mesi fa, in Italia, le tariffe sono diminuite del 3,9%. È ancora presto, però, per dire quale sarà la tendenza dei prossimi mesi».

I trend provinciali

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la provincia calabrese più cara è Crotone, con un premio medio che, sia pure in calo del 12,9%, è stato comunque pari a 727,91 euro. Al secondo posto si trova Vibo Valentia che, sebbene abbia registrato una diminuzione delle tariffe RC auto del 7,4%, presenta un premio medio di 660,78 euro; seguono Reggio Calabria con 645,55 euro, in calo dell’8,2% rispetto ad un anno fa, e Catanzaro (603,48 euro, -5,2%).

Chiude la classifica provinciale Cosenza, area calabra dove le tariffe sono diminuite dell’11,7% su base annua e pari a 588,61 euro.