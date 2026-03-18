Un momento di confronto e approfondimento sui contenuti della riforma della giustizia in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026. È questo l’obiettivo dell’iniziativa dal titolo “Giustizia, nel merito della riforma. Le ragioni del Sì e del No a confronto”, organizzata dall’associazione universitaria Artù, in programma domani, giovedì 19 marzo, alle ore 11, presso l’aula “Falcone-Borsellino” del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.



L’incontro intende offrire agli studenti e a tutti i partecipanti un’occasione di informazione e di dibattito pubblico sul merito della riforma, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per una scelta consapevole in vista della consultazione referendaria.

A portare i saluti istituzionali saranno il rettore dell’Università Magna Graecia, prof. Giovanni Cuda, Irina Yordanova Ivanova, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento DiGES, e il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno on. Wanda Ferro.



L’evento sarà introdotto dall’avvocato Domenico Costa e moderato dal giornalista Antonino Monteleone. Al confronto prenderanno parte, per sostenere le ragioni del No: il professor Andrea Lollo, ordinario di Diritto costituzionale dell’UMG, e il procuratore della Repubblica di Crotone Domenico Guarascio; per sostenere le ragioni del Sì: il presidente della Camera penale “A. Cantafora” di Catanzaro, avv. Francesco Iacopino, e il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, on. Andrea Delmastro.