Anas aprirà oggi al traffico, prima dell’inaugurazione del nuovo terminal aeroportuale, la rampa di uscita dello svincolo di Malderiti in direzione Reggio Calabria-Taranto.

L’attivazione della nuova viabilità, in configurazione di cantiere, è stata resa possibile grazie a un’accelerazione delle lavorazioni e consentirà di agevolare i flussi veicolari, garantendo fin da subito un accesso più fluido e sicuro ai passeggeri e ai residenti dell’area.

L’intervento rappresenta un tassello fondamentale del più ampio processo di modernizzazione infrastrutturale del territorio, più volte richiamato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalle istituzioni regionali.

L’opera, del valore di oltre 1,6 milioni di euro, consentirà di razionalizzare il collegamento tra la ex SS106 ter e l’aeroporto, migliorando sensibilmente i livelli di sicurezza della circolazione.

Il progetto prevede infatti l’eliminazione dei precedenti incroci a raso presenti sulla SS106 Ter e il collegamento del quartiere di via del Tordo con la viabilità principale della SS 721.

A questo primo stralcio seguirà una seconda fase di completamento, già stimata in circa 1,8 milioni di euro, che interesserà il completamento delle rampe di immissione e il collegamento “monte-mare”.

«Tra pochi minuti si aprirà ufficialmente al traffico urbano uno svincolo tanto atteso, da tantissimo tempo, lo svincolo Malderiti, che darà più sicurezza e un'accessibilità più funzionale al nostro aeroporto.

Ringrazio l'ANAS nazionale, il capodipartimento di ANAS regionale Luigi Mupo, il presidente della Regione, il direttore Moroni, insomma una sinergia istituzionale che abbiamo messo in campo, soprattutto nell'ultimo anno, per superare tutte le difficoltà finché si potesse aprire prima possibile questo svincolo che serve all'aeroporto ma serve alla città.

Sono molto contento, finalmente oggi, tra pochi minuti, questo svincolo vedrà la luce».

Questo il commento di Francesco Cannizzaro in una storia Instagram.