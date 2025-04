Il Grande albergo Miramare, sulla panoramica via Marina di Reggio Calabria, ancora senza prospettive certe e chiare circa il ritorno agli antichi fasti. Il restyling della facciata, eseguito ormai oltre due anni fa, stride sempre più con l'inattività della struttura oltre che iniziare a gridare allo spreco, nel caso in cui il mancato inutilizzo dovesse a lungo protrarsi. Si attende da tempo, infatti, una ristrutturazione e una riqualificazione anche interna. Intanto il palazzo in stile neoclassico con decorazioni Liberty resta ancora avvolto nel suo assordante silenzio.

La revoca dell'affidamento

L'amministrazione Comunale, che ha sempre manifestato per voce del sindaco Giuseppe Falcomatà e della sua giunta, la volontà di mantenere la destinazione alberghiera dell'immobile di pregio, ha riacquisito la piena titolarità dell'edificio dalla fine del 2024 con la revoca dell'affidamento alla Società Gestione e Servizi srl, al centro di vicissitudini che l'avevano condotta fino alla amministrazione giudiziaria. Risolto, dunque, il contratto che risaliva al 2021.

E adesso? Un nuovo bando per la sola riqualificazione interna o anche per la gestione? Quali e quanti gli scenari possibili?

Lo studio di mercato

Tra gli interrogativi aperti, infatti, anche quello relativo allo studio che, nelle more di capire come poter trattare e superare la delicata questione della Società Gestione e Servizi Sgs srl, era stato affidato alla società di consulenza Ihta s.r.l.(International Hotel and Tourism Advisors), membro del network internazionale Horwath HT, leader nel settore alberghiero. Lo studio “Servizi professionali di Advisory per la redazione di un Highest & Best Use Study per il Grand Hotel Miramare di proprietà del Comune di Reggio Calabria” era stato affidato alla fine del 2023 con un investimento di oltre 36 mila euro (iva compresa).

