VIDEO | L’associazione Fata è da tempo impegnata nella riqualificazione del problematico quartiere nella città dello Stretto, ottenendo risultati molto importanti e mettendo in campo iniziative per i residenti

L'associazione F.A.T.A. (Fuoco Aria Terra Acqua) è impegnata da anni nella riqualificazione del degradato quartiere Arghillà di Reggio Calabria, un'area caratterizzata dalla presenza di famiglie in condizioni di povertà, molte delle quali appartenenti alla comunità rom. Questo quartiere, situato alla periferia della città, è stato a lungo trascurato dalle istituzioni, ed è diventato simbolo del degrado urbano e dell'emarginazione sociale.

La missione dell'associazione F.A.T.A. è quella di migliorare la qualità della vita degli abitanti di Arghillà, intervenendo su diverse dimensioni: urbanistica, sociale, educativa e culturale. Il loro approccio si basa sulla collaborazione tra cittadini, istituzioni e altri soggetti del territorio, con l'obiettivo di creare una sinergia virtuosa per il rilancio del quartiere.

Uno dei progetti chiave dell'associazione è la ri qualificazione di un'area verde all'interno di Arghillà, un parco che era stato da tempo abbandonato e degradato. Questo spazio rappresenta un'importante risorsa per i residenti, che non dispongono di altri luoghi di aggregazione e di svago. Tuttavia, la gestione di questo parco non è stata priva di sfide.

Fin da subito, l'associazione F.A.T.A. si è trovata a dover affrontare numerosi ostacoli e difficoltà. Innanzitutto, la condizione di degrado in cui versava il parco ha richiesto un ingente lavoro di pulizia, bonifica e messa in sicurezza dell'area. Questa fase iniziale ha comportato un notevole dispendio di risorse umane e finanziarie, che l'associazione ha dovuto reperire attraverso donazioni e finanziamenti provenienti da enti pubblici e privati.

Un altro aspetto critico ha riguardato il vandalismo e l'atto di incendio che hanno gravemente danneggiato alcune strutture del parco, costringendo l'associazione a ulteriori interventi di ripristino e ricostruzione. Questi episodi di distruzione hanno messo a dura prova la determinazione e la resilienza dei volontari dell'associazione, che tuttavia non si sono scoraggiati e hanno continuato a lavorare per la riqualificazione del parco.

Nonostante le difficoltà, l'associazione F.A.T.A. è riuscita a ottenere risultati significativi. Grazie all'impegno costante e alla collaborazione con le istituzioni locali, sono stati realizzati interventi di riqualificazione dell'area verde, con la creazione di spazi attrezzati per il gioco dei bambini, percorsi pedonali e aree di sosta. Inoltre, sono state organizzate attività ricreative, educative e culturali rivolte ai residenti, al fine di promuovere l'inclusione sociale e la coesione della comunità.