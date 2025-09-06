Dieci sedie a rotelle sono state donate al Pronto soccorso del Gom di Reggio Calabria dall’associazione dei Portatori della Vara, in vista della festa in onore di Maria Santissima della Consolazione che nei prossimi giorni animerà la città intera. È solo una delle iniziative messe in campo dal sodalizio, che quest’anno festeggia i suoi primi 25 anni.

Iniziative volte a promuovere la solidarietà e offrire aiuto a chi ha più bisogno sul territorio metropolitano. Nella giornata di giovedì 4 settembre, sempre ad opera dell’associazione, nel refettorio del convento dei frati cappuccini dell’Eremo si è tenuta la cena solidale “Maria Consolatrice” che ha visto i portatori, supportati dal gruppo della Caritas dell’Eremo, mettersi letteralmente al servizio del prossimo. Un centinaio i commensali che hanno potuto godere di una pasto caldo, in un'atmosfera conviviale e accogliente.

Nel pomeriggio, invece, insieme all’Abio Reggio Calabria Odv, l’associazione Portatori della Vara ha regalato ai piccoli pazienti della Uoc pediatria e ai loro familiari un momento magico e di allegria con “Il Cantastorie”, la rappresentazione in vernacolo che narra l’episodio dell’assalto dei turchi al "Santuario di Nostra Donna del Consuolo”. Attraverso 18 tavole realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio Calabria, Antonio Marino, nel ruolo del cantastorie, ha raccontato uno degli episodi salienti dell’incursione musulmana, riuscendo a sottolineare l’importanza storica dei fatti e a mettere in evidenza il viscerale rapporto che esiste tra il popolo reggino e la Madonna della Consolazione. Un momento dall’alto valore culturale proposto ai più piccoli con leggerezza e divertimento.

Infine ieri mattina, venerdì 5 settembre, il presidente dell’associazione dei Portatori della Vara, Gaetano Surace insieme a padre Pietro Ammendola, guardiano del convento dei cappuccini dell’Eremo, hanno incontrato la commissaria straordinaria del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, Tiziana Frittelli, per donare 10 sedie a rotelle per lo spostamento dei pazienti nei vari reparti. La consegna si tenuta presso il Pronto soccorso del Gom, guidato dal dottor Paolo Costantino. Frittelli ha accolto il dono fatto dall’associazione con grande entusiasmo e riconoscenza, sottolineando la grande utilità e l’esigenza continua di carrozzine per il trasporto dei pazienti. All’incontro erano presenti in oltre: il direttore sanitario aziendale, il dottor Salvatore Costarella, il dottor Matteo Galletta, il direttore medico del presidio, il dottor Said Al Sayyad, direttore della Uoc radioterapia, il dottor Paolo Costantino, il direttore f.f. della Uoc di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza e il dottor. Alessio Rosato, delegato alle funzioni di datore di lavoro. L’Associazione ha voluto anche omaggiare la commissaria Frittelli regalandole il fazzoletto dei Portatori della Vara. Le iniziative, si inseriscono nell’ambito delle attività promosse dai Portatori della Vara per festeggiare i 25 anni dalla fondazione dell’associazione, nata per accrescere e diffondere i valori della tradizione e della fede.