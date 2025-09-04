L'inizio dell'anno scolastico per gli studenti di ogni ordine e grado di Reggio Calabria non sarà il 16 settembre, come previsto dal calendario regionale, ma slitterà al 18 settembre prossimo. La decisione, che ricalca quanto accaduto lo scorso anno, è legata alle tradizionali Festività mariane in onore di Maria della Consolazione, “Avvocata di Reggio Calabria”.

Come avviene puntualmente da tre secoli, la vara della Sacra effigie, custodita per dieci mesi l'anno nell'Eremo dei Cappuccini, sulle colline cittadine, sarà riportata al Duomo, ubicato nel centro storico, dove sarà esposta per due mesi, da settembre a novembre. La pesante infrastruttura su cui è montato il quadro della Consolata, sarà trasportata a spalla dai "portatori di vara" lungo una discesa di circa due chilometri, proseguendo sul viale Amendola e sul Corso Garibaldi, fino al Duomo - un percorso di circa quattro chilometri - accompagnata dai canti e dalle preghiere di migliaia di fedeli.

L'evento sacro, che si tiene puntualmente a cavallo della seconda settimana di settembre, ha indotto le autorità civili a ritardare l'avvio dell'anno scolastico, tenuto conto che le scuole superiori e le strutture universitarie sono concentrate nell'area cittadina. Come ricorda un antico detto reggino: "cu terramotu, cu guerra e cu paci, sta festa si fici, sta festa si faci".