Il mese sacro del Ramadan in cui i credenti nella religione islamica praticano il digiuno (Sawm) dall’alba al tramonto, è iniziato anche per la comunità marocchina di Reggio Calabria. Domenica la prima preghiera serale nella moschea della Luna sita in viale Aldo Moro, prima traversa Scordino.

Sono 15.500 i cittadini marocchini, nella maggior parte dei casi anche con cittadinanza italiana, residenti in Calabria. Di questi 4500 vivono a Reggio Calabria.

«È iniziato anche quest’anno il mese sacro. Ogni giorno, fino al prossimo 9 aprile, digiuneremo dall’alba al tramonto. Ogni sera ci ritroviamo nella moschea per pregare tutti insieme, rivolti verso La Mecca. Preghiamo per la pace in tutto il mondo e per la fine di ogni guerra». È quanto racconta Hassan El Mazi, presidente del Centro culturale islamico di Reggio Calabria.

