Nasce in Calabria la Rete dei Garanti per i diritti delle persone con disabilità. Un passo avanti importante per il coordinamento delle politiche sull’inclusione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità in Calabria. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Ernesto Siclari, annuncia il progetto di istituzione della Rete dei Garanti comunali, che riunirà le figure già attive ed operanti nei diversi Comuni calabresi sotto il coordinamento dell’Ufficio di Garanzia regionale.

La nuova Rete nasce con l’obiettivo di mettere in sinergia esperienze, competenze e buone pratiche locali, favorendo uno scambio costante di informazioni e azioni condivise tra territorio e istituzioni regionali: «Con questa iniziativa — spiega il Garante — vogliamo costruire un sistema più coeso e funzionale, capace di rispondere in modo efficace e produttivo di risposte ai bisogni delle persone con disabilità. La collaborazione tra i Garanti comunali rappresenta uno strumento prezioso per individuare criticità, proporre soluzioni e promuovere una cultura dell’inclusione che parta dai territori».

Tra i principali obiettivi della Rete figurano il coordinamento delle attività dei Garanti locali, la formazione congiunta su temi di accessibilità e diritti, la raccolta di dati e segnalazioni utili alla programmazione regionale e il rafforzamento dei rapporti con enti locali, scuole, strutture sanitarie e associazioni del terzo settore.

All’incontro preparatorio tenutosi nella giornata di ieri in webinar e che ha registrato la partecipazione di Fiorella Palmieri (Garante di Crotone), Massimo Barbieri (Vibo Valentia), Emma Serafino (Siderno), Rosa Abramo (Paola - Cetraro), Filomena Cecere (Casali Del Manco), Graziella Pollifrone (Bovalino), Desireè Prete (Montalto Uffugo), Gianfranco Tosti (San Lucido), seguirà nelle prossime settimane la riunione costitutiva della Rete presso la sede del Consiglio regionale della Calabria, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni che operano nel campo della disabilità.

«Il nostro obiettivo — aggiunge il Garante Ernesto Siclari — è creare una rete viva, partecipata e capace di incidere concretamente sulla qualità dei servizi e sulla vita delle persone. L’inclusione non è un principio astratto, ma una responsabilità condivisa».