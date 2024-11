Sono stati completati gli interventi urgenti in corrispondenza della località Principessa di Campora San Giovanni

Anas comunica con una nota di aver riaperto al traffico il tratto della strada statale 18 ad Amantea, che a dicembre scorso era stato interdetto al transito, in via precauzionale, in seguito a forti mareggiate.

In particolare, si tratta della strada in corrispondenza della località "Principessa " di Campora San Giovanni. A seguito del completamento degli interventi urgenti a protezione della infrastruttura stradale è stato rimosso l’impianto semaforico ed è stata ripristinata la circolazione a doppio senso di marcia in entrambe le direzioni, dal km 351,200 al km 351,500.