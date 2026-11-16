Il sindaco Roberto Perrotta sottolinea il valore della riapertura e ringrazia amministratori, uffici e comitato di gestione. Al centro della cerimonia anche il ricordo di Roberta

Ha riaperto ufficialmente a Paola la Biblioteca comunale “Roberta Lanzino”, ospitata al piano terra di Palazzo Scorza. La struttura torna a disposizione di cittadini, studenti, studiosi e appassionati di lettura dopo un periodo di chiusura necessario per consentire un intervento di restyling e riqualificazione degli ambienti. I lavori hanno consentito di rinnovare gli spazi e renderli più funzionali alla conservazione e alla consultazione del patrimonio librario. Accanto alle sale di lettura è stato realizzato anche un ambiente multimediale dotato di computer e collegamento internet, destinato alla ricerca, all’approfondimento e all’accesso alle risorse digitali.

La cerimonia di riapertura si è aperta con un’esibizione al violino del maestro Antonio De Paola, che ha eseguito musiche di Ennio Morricone. Sono seguiti gli interventi istituzionali, la consegna di alcuni fiori a Matilde Lanzino, madre di Roberta, la benedizione dei nuovi ambienti da parte di padre Antonio Bottino, Correttore Provinciale dei Minimi, e il tradizionale taglio del nastro.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Roberto Perrotta, la presidente del Consiglio comunale Emira Ciodaro, l’assessore alla Biblioteca Catia Risotto, l’assessore ai Lavori pubblici Gabriele Fiorito, la dirigente scolastica Sandra Grossi, Matilde Lanzino, i funzionari bibliotecari, i componenti del comitato di gestione e numerosi cittadini.

Particolarmente significativo il momento dedicato alla memoria di Roberta Lanzino. Emira Ciodaro ha ricordato il dolore e lo sgomento provocati dalla sua tragica scomparsa, sottolineando il valore della memoria legata al nome della biblioteca. La madre Matilde ha ricordato la figlia come una ragazza forte, dinamica e desiderosa di conoscere il mondo, richiamando anche l'attenzione sul tema della violenza di genere e sulla necessità di contrastarla attraverso strumenti legislativi e culturali.

Nel corso della cerimonia il sindaco Perrotta ha ripercorso le tappe amministrative e burocratiche che hanno portato al finanziamento e alla realizzazione dell'intervento, ringraziando gli ex sindaci Gravina e Politano per il contributo dato al percorso. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla consigliera Serranò, che all'epoca dell'amministrazione Politano aveva le deleghe ai Lavori pubblici e alla Cultura.

«La riapertura della Biblioteca comunale “Roberta Lanzino” è un risultato importante per tutta la nostra comunità. Non restituiamo semplicemente degli ambienti rinnovati, ma un luogo di incontro, di crescita e di opportunità, soprattutto per le giovani generazioni», ha detto Perrotta.

«Una biblioteca deve essere uno spazio aperto, capace di custodire la memoria, promuovere la conoscenza e accompagnare i cambiamenti della società. Oggi Paola ritrova un presidio culturale fondamentale, più funzionale e attrezzato anche per rispondere alle nuove esigenze di studio e ricerca», ha aggiunto il sindaco. Perrotta ha inoltre sottolineato il valore simbolico della struttura intitolata a Roberta Lanzino: «Il suo ricordo ci richiama a un impegno che non può venire meno, quello di costruire una comunità fondata sul rispetto, sulla dignità e sulla libertà delle donne. Questa biblioteca porta il nome di Roberta e continuerà a custodirne la memoria, trasformandola ogni giorno in cultura e consapevolezza».

Al termine della cerimonia, l'Amministrazione comunale ha ringraziato la dirigente scolastica Sandra Grossi, padre Antonio Bottino, i funzionari bibliotecari, i componenti del comitato di gestione, le autorità intervenute e i cittadini presenti. Con la riapertura della biblioteca, Palazzo Scorza torna così a ospitare uno spazio dedicato non solo alla lettura e alla consultazione, ma anche all'incontro, alla formazione e alla partecipazione della comunità.