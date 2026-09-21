Riaprono ufficialmente da lunedì 21 settembre, nel cuore del centro storico, le attività di Spazio 2, il Social Innovation Hub promosso dall’Amministrazione comunale all'interno di Palazzo Fazzari per mettere al centro le persone, i giovani e la leva dell'innovazione sociale. Lo spazio sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle 19:00.

A dare nuova linfa ed energia alla struttura sarà la squadra dei quattordici ragazzi e ragazze che hanno da poco iniziato il loro anno di Servizio Civile presso l'ente. I giovani volontari, accolti nei giorni scorsi nella biblioteca "De Nobili" dall'assessore alle Politiche Giovanili Salvatore Bullotta, dalla capo di gabinetto Anna Rotundo e dal dirigente Paolo Macrina, affiancheranno il personale comunale e saranno in prima linea nella gestione operativa e nell'animazione del centro.

Spazio 2 torna così a essere una casa della partecipazione aperta a cittadini, studenti, associazioni e professionisti del territorio. L'hub riprende a pieno ritmo la sua offerta con postazioni e ambienti dedicati al co-working e al co-studying, momenti di co-progettazione per trasformare idee in opportunità concrete, oltre a un ricco calendario di corsi, laboratori, eventi e incontri orientati alle nuove pratiche sociali, digitali e culturali. L'iniziativa si inserisce in una più ampia visione di rigenerazione urbana e culturale, confermando la struttura come presidio permanente di crescita e creatività collettiva.

"I riscontri e il successo registrati da Spazio 2 già nei mesi scorsi confermano quanto la città avesse bisogno di un luogo di aggregazione e condivisione di questo tipo", dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili e ai Beni Culturali, Salvatore Bullotta. "Ripartiamo con grande slancio affiancati dai nostri quattordici giovani del Servizio Civile, per i quali questa esperienza rappresenterà un'occasione formativa fondamentale sul piano personale e civico. Per la nostra comunità è un motivo di orgoglio poter fruire di questi servizi all'interno di Palazzo Fazzari, un immobile di straordinario pregio artistico e culturale situato nel cuore di quel tratto di Corso Mazzini che si appresta a diventare la nuova isola pedonale promossa dall'Amministrazione. Rinnovo quindi l'invito a tutti i giovani, ai professionisti e alle realtà associative a vivere attivamente questo spazio e a portare nuove idee e collaborazioni".