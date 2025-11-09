Sarà un locale ispirato alla ricchezza delle tradizioni regionali e che rende omaggio alla convivialità del Sud: «Voglio che la gente si sieda, mangi, beva, rida e si senta parte della mia famiglia»

Arriva con la firma dello chef calabrese Francesco Mazzei un nuovo angolo d'Italia a Londra. Il nuovo ristorante, che apre i battenti il 20 novembre, si chiamerà "Mezzogiorno” e sarà ospitato dal Corinthia London.

Si tratta di una nuova avventura per il cuoco italiano, che lo scorso febbraio è stato lo chef della serata in onore dell'Italia fatta da re Carlo a Highgrove House e che noto in Gran Bretagna per aver partecipato come giudice a Masterchef delle celebrità.

La nuova sfida sarà quella di trasformare l'ex Northall Restaurant in un locale radicato nelle sue origini del Sud Italia e ispirato alla straordinaria ricchezza delle tradizioni regionali, per renderlo un omaggio contemporaneo alla convivialità del Sud.

Lo spazio, ridisegnato dallo studio Afroditi, è pensato per essere accogliente, ispirato alla pietra calda e alla luminosità dei palazzi barocchi di Calabria e Puglia. «Aprire Mezzogiorno significa condividere il modo in cui mangiamo in Italia - afferma Mazzei - È generoso, vivace, proprio come il Sud. Voglio che la gente si sieda, mangi, beva, rida e si senta parte della mia famiglia».

L'esperienza inizia già all'ingresso: gli ospiti attraversano la cucina, tra banconi animati da chef al lavoro, prima di accedere a uno spazio che unisce rusticità e raffinatezza. La Calabria natale di Mazzei è una terra di contrasti e con una cucina autentica, celebre per i suoi sapori decisi: — dal peperoncino piccante alla soppressata, dalla ricca 'nduja al profumato bergamotto — che raccontano una cultura del gusto fondata sulla forza della semplicità. Ma Mazzei è conosciuto a Londra anche per i tre ristoranti aperti nel passato, dei quali ha ora lasciato la guida: il primo Sartoria a Savile Road, la storica strada dei sarti londinesi, seguito da Radici, nel quartiere di Islington, e da Fiume, proprio a ridosso del Tamigi, a Battersea Power Station.

Il menù di Mediterraneo del Corinthia London sarà ispirato ai sapori del Sud Italia e condurrà gli ospiti in un viaggio attraverso il paesaggio gastronomico della Penisola, reinterpretando i classici regionali con un tocco moderno e sostenibile. Per i prodotti saranno privilegiate filiere corte, fornitori locali e ingredienti stagionali.

Tra i piatti principali: Granchio scozzese con panzanella toscana, Tortelli al tartufo bianco umbro, Le Quattro Paste di Roma (Cacio e Pepe, Gricia, Carbonara e Amatriciana), Bistecca alla Fiorentina e il celebre Massive Marsala Tiramisù di Mazzei. Una carta dedicata al tartufo bianco, una selezione di vini italiani e un bar vivace con aperitivi e cocktail completano l'esperienza.