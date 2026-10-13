Un’importante occasione di formazione e cooperazione europea ha visto il coinvolgimento dell’Istituto d’Istruzione Superiore Piria di Rosarno, guidato dalla dirigente scolastica professoressa Mariarosaria Russo, nell’ambito del seminario bilaterale eTwinning Italia-Grecia «Bullying-Free Classrooms: Life Skills & Practical Tools», svoltosi a Maratona, in Grecia, dal 9 all’11 ottobre 2026. A rappresentare l’Istituto è stata la professoressa Eleonora Contartese, selezionata dall’Agenzia nazionale INDIRE nell’ambito delle attività eTwinning.

L’incontro ha riunito 19 docenti italiani e colleghi greci, impegnati in un confronto sulle strategie più efficaci per prevenire bullismo e cyberbullismo e promuovere il benessere a scuola. L’iniziativa ha costituito un’occasione preziosa per rafforzare la cooperazione tra i due Paesi e approfondire il ruolo delle competenze non cognitive nella costruzione di relazioni positive tra gli studenti.

Attraverso il contributo di esperti e rappresentanti istituzionali del settore educativo, sono stati affrontati temi centrali per la scuola contemporanea: l’educazione all’empatia, la gestione dei conflitti, la cittadinanza digitale e la responsabilità individuale e collettiva nella prevenzione delle prevaricazioni.

Tra gli interventi, quello di Ioannis Papadomarkakis, Direttore generale per l’Istruzione, e il contributo di Panagiota Karkaletsi e Panagiotis Passas, in rappresentanza del Ministero Greco dell’Istruzione e dell’Autorità nazionale Erasmus+, sul tema «From Policy to Practice: European Cooperation and Life Skills for Bullying-Free Classrooms».

Dal confronto è nata una concreta opportunità di collaborazione tra il Piria e il Liceo greco «General Lykeio of Chalandri» di Atene, rappresentato dalla docente di lingua inglese Nickie Liaropoulou. Le due scuole lavoreranno insieme alla realizzazione del progetto internazionale «Stage your Voice».

Il progetto coinvolgerà la classe 3 B del Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate, che avrà l’opportunità di confrontarsi con coetanei greci attraverso il dialogo interculturale e l’utilizzo delle metodologie eTwinning.

La partecipazione al seminario e l’avvio della collaborazione internazionale hanno ricevuto il plauso della dirigente scolastica Mariarosaria Russo: «Il progetto «Stage your Voice» rappresenta, dunque, molto più di un’esperienza di cooperazione internazionale: è un’occasione per trasformare il confronto europeo in azioni concrete all’interno della scuola, favorendo la partecipazione attiva dei ragazzi e la consapevolezza che ogni voce può contribuire a contrastare il silenzio, l’indifferenza e le dinamiche di esclusione. Dare voce agli studenti significa educarli a diventare protagonisti del cambiamento. Con questa iniziativa, il Piria rinnova il proprio impegno per una scuola aperta all’Europa con eTwinning, capace di promuovere inclusione, rispetto reciproco e cittadinanza attiva, nella convinzione che la prevenzione del bullismo cominci ogni giorno dalla qualità delle relazioni e dalla responsabilità condivisa dell’intera comunità scolastica».

Il progetto «Stage your Voice» traduce così la cooperazione europea in un percorso concreto, nel quale i ragazzi saranno chiamati a esprimersi, ascoltarsi e diventare parte attiva del cambiamento.