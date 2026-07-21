Si è rinnovato il tradizionale appuntamento con il "Passaggio di Consegne" del Rotary Club Sibari Magna Grecia-Cassano all’Ionio, l'evento solenne che segna ufficialmente l'inizio del nuovo anno rotariano. Presso il ristorante Aquarium di Marina di Sibari, il suggestivo scambio del Collare ha sancito il passaggio della guida del club dal Presidente facente funzioni Maurizio Bloise al neoeletto Salvatore Mancuso.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità rotariane, tra cui il Governatore del Distretto 2102, oltre a soci, partner e rappresentanti delle istituzioni locali. Il forte legame con il territorio è stato testimoniato dalla vicinanza dell’Amministrazione comunale, rappresentata dall'assessora Teresa Lanza per conto del sindaco Iacobini, e dell’Onorevole Gallo, presente tramite una delegazione di rappresentanti. Prima del formale passaggio di testimone, don Maurizio Bloise ha tracciato il bilancio dei mesi trascorsi, ricordando le sfide affrontate e i traguardi raggiunti.

Tra le iniziative più significative dell'ultimo anno è stato ricordato il progetto "Ripartiamo a Colori. Un viaggio di rinascita, emozioni e speranza", percorso virtuoso svolto presso la comunità terapeutica “Il Mandorlo” e condotto dalla Presidente della Commissione DEI, Grazia Ciappetta, con il supporto dei club viciniori. Subito dopo aver indossato il Collare, il neo Presidente Salvatore Mancuso ha espresso profonda emozione e orgoglio per il prestigioso ruolo, delineando le linee programmatiche del suo mandato. Un programma che si svilupperà con integrità, amicizia e spirito di servizio nel solco dei valori cardine del Rotary con il chiaro obiettivo di confermare il club come punto di riferimento essenziale per il contrasto alle fragilità sociali e per la crescita culturale del territorio.

Nel corso del suo discorso di insediamento, Mancuso ha presentato ufficialmente la squadra del Consiglio Direttivo che lo affiancherà in questo anno sociale con Eduardo Giardini vicepresidente, don Maurizio Bloise nelle vesti di segretario, la funzione di tesoriere sarà assolto da Luca Serrago mentre il Prefetto sarà Marco Innocenzi. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale tocco della campana, un rito che inaugura ufficialmente una nuova stagione di proficuo servizio, etica professionale e condivisione dei valori rotariani.