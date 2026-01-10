Sorical informa che all’alba di oggi si è verificata una rottura della condotta dell’acquedotto Abatemarco, causata da uno smottamento del terreno nel tratto in uscita dalla galleria Mula.

Le squadre tecniche di Sorical hanno operato per tutta la mattinata al fine di individuare il punto del guasto, realizzare una pista di accesso per i mezzi meccanici e procedere all’allestimento del cantiere.

Dalle verifiche effettuate è emerso che la condotta risulta tranciata per un tratto di circa tre metri.

Le operazioni di riparazione potranno essere avviate non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Al momento, infatti, vento forte, neve e grandine impediscono l’accesso in sicurezza al sito e l’avvio degli interventi.

Già nelle prime ore della mattinata si è registrata una notevole riduzione della portata in arrivo dall’Abatemarco. La rottura, di entità significativa (stimata in almeno 300 litri al secondo), è stata confermata, sebbene le avverse condizioni meteorologiche — con pioggia intensa in atto — abbiano reso particolarmente difficoltose le attività di individuazione e intervento.

Attualmente risultano disalimentati i serbatoi dei 26 Comuni serviti dall’acquedotto Abatemarco, ad eccezione di quelli riforniti dall’acquedotto Capodacqua.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena l’evoluzione delle condizioni meteo consentirà la ripresa delle operazioni di riparazione.