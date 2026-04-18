I social network si sono riempiti in poche ore di messaggi di cordoglio e di dolore per la morte del giovane 19enne e dell’uomo di 46 anni che era con lui

Un drammatico incidente all’altezza di San Fili ha scosso nella notte il territorio cosentino. Il bilancio è pesantissimo: due vittime e un ferito a seguito di uno scontro tra due auto avvenuto all’interno della galleria Fiego, lungo la strada statale 107 Silana Crotonese.

L’impatto si è verificato nella tarda serata di venerdì, intorno alle 23, in un tratto particolarmente delicato della viabilità. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale sanitario e gli operatori dell’Anas, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Le vittime dell’incidente di San Fili: Luciano Oliva e Mariano Moretti

A perdere la vita sono stati due cittadini di Marano Marchesato: il giovane Luciano Oliva, appena 19 anni, che si trovava alla guida del veicolo, e Mariano Moretti, 46 anni, passeggero. Il terzo coinvolto, rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono state rese note nel dettaglio, mentre restano in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

Come noto, a causa del violento impatto, la circolazione lungo la Statale 107 è stata completamente interrotta in entrambe le direzioni per diverse ore, creando disagi significativi alla viabilità. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità, analizzando ogni elemento utile a comprendere le cause dello scontro.

Il dolore sui social: una comunità ferita

La notizia dell’Incidente San Fili si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenta l’intera comunità di Marano Marchesato. I social network si sono riempiti in poche ore di messaggi di cordoglio, ricordi e testimonianze di affetto per Mariano e Luciano. Un lutto collettivo che colpisce nel profondo un territorio già provato, dove il dolore per la perdita di due vite spezzate così tragicamente si unisce al bisogno di trovare risposte e conforto.