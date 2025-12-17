La consegna del dispositivo è avvenuta stamane alla presenza del responsabile dottor Antonio Caputo dai rappresentanti del comitato e delle associazioni affiliate

Un gesto solidale in occasione del Natale. E quanto ha deciso di fare nella mattinata di oggi il Comitato Regionale ACSI Calabria donando un carrello farmacologico al reparto di oncologia dell'ospedale di San Giovanni in Fiore. È stato il presidente regionale Domenicantonio Veltri a consegnare il dispositivo ai responsabili del reparto il dottor Antonio Caputo, alla presenza di numerose associazioni affiliate, all’assessore comunale Antonello Martino, al presidente del comitato ACSI di Crotone Daniela Crivaro e al presidente del comitato ACSI di Catanzaro Giuseppe Veltri.

«Il carrello farmacologico è un importante strumento – è scritto in una nota dell’Acsi Calabria – per la gestione dei trattamenti farmacologici dei pazienti oncologici, garantendo la sicurezza e l'efficacia delle terapie. La donazione è un gesto di solidarietà dedicato a un caro amico che non è più con noi, Domenico Buoncapodanno».

«Questo gesto è un piccolo contributo per migliorare la qualità dell'assistenza ai pazienti e ai loro familiari, che ogni giorno affrontano sfide difficili», ha spiegato il presidente Veltri. «Ringraziamo tutte le associazioni affiliate all'Acsi Calabria, che hanno partecipato a questo momento importante, in particolare il Wolf Team Sila, l’AVO e Alorse on Danse».

La donazione è stata accolta con grande entusiasmo dai responsabili del reparto di oncologia, che hanno espresso la loro gratitudine per il gesto. «Il Comitato Regionale Acsi Calabria continua a lavorare per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, e questa donazione è un ulteriore esempio del loro impegno e della loro solidarietà».