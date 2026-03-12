Sabato 14 marzo a Cosenza l’incontro con la stampa per presentare la partecipazione del borgo tirrenico al celebre contest di Rai 3 “Kilimangiaro”. Un traguardo legato all’ingresso nella rete de “I Borghi più belli d’Italia”
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Il presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli e il sindaco di San Nicola Arcella, Eugenio Madeo invitano gli Organi di Informazione alla Conferenza Stampa di presentazione della partecipazione del Comune di San Nicola Arcella alla competizione nazionale de “Il Borgo dei Borghi” tredicesima edizione, l’iniziativa che ogni anno celebra i paesi più belli e autentici d’Italia all’interno della trasmissione “Kilimangiaro” in onda su Rai 3.
L’incontro con la stampa si terrà sabato 14 marzo 2026 alle h. 11:00, presso la Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia.
La presenza di San Nicola Arcella nel celebre contest televisivo, che sta portando le suggestive immagini del suo centro storico nelle case di milioni di telespettatori, rappresenta un importante riconoscimento per il territorio ed è conseguenza diretta del suo ingresso – ufficializzato il 2 marzo 2026 – nella rete d’eccellenza de “I Borghi più belli d’Italia”.
Durante la conferenza stampa saranno illustrati i dettagli della partecipazione al concorso, le iniziative di promozione del territorio e il valore di questo importante traguardo per la comunità.