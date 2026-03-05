Un nuovo e prestigioso riconoscimento per San Nicola Arcella e per il suo centro storico. Con una comunicazione ufficiale inviata al sindaco, l’associazione nazionale “I Borghi più Belli d’Italia” ha reso noto che il Consiglio direttivo, nella riunione del 2 marzo 2026, a seguito della relazione del Comitato scientifico, ha deliberato l’ingresso del Comune di San Nicola Arcella nell’importante rete nazionale dei borghi più belli.

«Si tratta di un riconoscimento di grande valore – fanno sapere dal Comune –, poiché l’accesso all’associazione è subordinato a rigorosi criteri di qualità, che riguardano la tutela del patrimonio storico, il paesaggio, la qualità urbana, le politiche di accoglienza turistica e la vivibilità complessiva del borgo. Non si tratta quindi di un semplice titolo simbolico, ma di un marchio di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale, che certifica il valore storico, culturale e paesaggistico del centro storico».

Entrare a far parte de “I Borghi più Belli d’Italia” significa inoltre entrare in una rete internazionale di promozione turistica e culturale, dal momento che l’associazione è tra i fondatori della Federazione mondiale “Les Plus Beaux Villages de la Terre”, che riunisce i borghi più belli di diversi Paesi del mondo, tra cui Francia, Spagna, Giappone e Québec.

«L’ingresso di San Nicola Arcella in questo circuito – prosegue l’amministrazione comunale – rappresenta un’importante azione di valorizzazione e promozione del territorio, che conferisce ulteriore prestigio al nostro meraviglioso centro storico e rafforza il posizionamento del paese tra le destinazioni di eccellenza del turismo culturale e paesaggistico. Questo risultato si inserisce all’interno di un percorso di promozione del territorio avviato negli ultimi anni dall’amministrazione comunale, che sta trovando sempre più concrete conferme anche a livello nazionale e internazionale».

In queste settimane, infatti, San Nicola Arcella è protagonista di importanti iniziative di visibilità: dalla partecipazione alla Fiera Internazionale del Turismo di Berlino 2026 (ITB Berlin), uno degli appuntamenti più importanti al mondo per il settore turistico, alla presenza nel contest RAI “Il Borgo dei Borghi”, che sta portando il paese cosentino all’attenzione del grande pubblico televisivo.

«Azioni che, insieme alle numerose attività di promozione e valorizzazione del territorio realizzate negli ultimi anni, stanno contribuendo a costruire un’immagine sempre più forte e riconoscibile di San Nicola Arcella, mettendo in evidenza il valore del suo patrimonio naturale, storico e culturale – prosegue l’Amministrazione –. L’ingresso ne “I Borghi più Belli d’Italia” rappresenta quindi un traguardo importante, ma anche l’inizio di un percorso che punta a migliorare ulteriormente la qualità dell’accoglienza, la tutela del paesaggio e la valorizzazione del nostro straordinario patrimonio identitario».