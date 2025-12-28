Un 2025 da conservare negli anni più belli dal punto di vista personale e musicale. Santino Cardamone, il “menestrello” calabrese, è stato uno dei protagonisti assoluti nel panorama musicale calabrese con centinaia di concerti in piazza sul territorio regionale e non solo. Ma è stato anche l’anno del suo matrimonio con Eleonora, compagna di vita e (spesso) anche sul palco. Il cantautore di Petilia Policastro, esploso dieci anni fa a X Factor, è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama musicale. Le sue emozioni in un’intervista rilasciata prima imbarcarsi con la sua Eleonora in un volo diretto negli States.

Santino Cardamone e la sua band

Da Petilia Policastro a Bologna per frequentare il Dams e il Conservatorio. L'insegnamento a scuola e la passione per la musica che cresce sempre più…

«Bologna è una città che mi ha dato tanto per quanto riguarda la mia crescita artistica, anche perché nel capoluogo emiliano ho scoperto la mia passione per il cantautorato, la considero ancora la mia seconda città».

Nel 2015 l'esperienza a X Factor: cosa ti è rimasto dentro

«X Factor ho sempre detto che è stato il mio trampolino di lancio, un’esperienza davvero unica, ricordo ancora con piacere la mia esibizione, anche se sono passati 10 anni ancora la gente si ricorda di quella mia performance».



Le comparsate nel programma mattutino di Fiorello fino all'ultima apparizione a Linea Verde. Quanto è cresciuto Santino Cardamone.

«La mia esperienza con Fiorello è nata quasi così per gioco, Rosario è una persona straordinaria di un’umiltà incredibile, sa come mettere a proprio agio le persone. Anche nel suo programma di “Viva Rai Due” mi ha dedicato abbastanza spazio, così come l’esperienza con Peppone Calabrese a linea verde, diciamo che la Rai in qualche modo mi vuole bene (ride)».

Santino Cardamone ed Eleonora il giorno del loro matrimonio

Il 2025 è stato un anno straordinario dal punto di vista professionale e familiare. Piazze piene in ogni angolo della Calabria e del Meridione d'Italia dove vuoi arrivare

«Grazie per questa bella domanda. Il 2025 è stato un anno meraviglioso, anche perché Eleonora è diventata mia moglie, voglio raggiungere ancora di più quell’equilibrio per stare bene con me stesso, vivere di musica, passare del tempo con le persone a cui voglio bene».

Oggi nell'ambito musicale si usa il termine “crew”. A vedere i video dei tuoi concerti quello che più si avvicina è famiglia.

«Mi piace condividere attraverso i social anche le cose più genuine, molto spesso pubblico attraverso i social dei video con la mia famiglia dove mostro con orgoglio le nostre tradizioni, dal vino ai piatti tipici della nostra meravigliosa regione».

Un Natale che porta alla luce il tuo ultimo lavoro.

«Il 26 dicembre è uscita “La mia ennesima canzone”: penso già il titolo dica tutto ormai. Registro le mie canzoni all”Harmony Recording di San Giovannni in Fiore con il supporto della mia squadra la “Nitojo Band” composta da Giovanni Ferrarelli alla batteria, Antonio veltri al basso e a Nicola Vincenzo alla chitarra elettrica».