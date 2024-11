L’evento sarà anche occasione per presentare due nuovi prodotti made in Calabria: la prima birra identitaria “Welcome to Sybaris”, nuova etichetta del birrificio De Alchemia, e il liquore alla Piretta, ultimo nato dell’azienda Calabro

Si svolgerà sabato 24 febbraio l’inaugurazione della nuova sede sociale del Convivium Pollino-Sibaritide-Arberia a Saracena, paese del Moscato Passito-Presidio Slow Food, in via Fiumara.



Sarà questa anche l’occasione in cui verranno presentati due nuovi traguardi: la prima birra identitaria calabrese Welcome to Sybaris, nuova etichetta del birrificio artigianale De Alchemia di Saracena, e il liquore alla Piretta, ultimo nato nell’azienda artigianale Calabro di Cariati.





“Condivideremo – afferma Lenin Montesanto - un momento di crescita sociale e di rafforzamento della rete territoriale di produttori, sostenitori e simpatizzanti del buono, pulito e giusto. De Alchemia e Calabro sono due esperienze imprenditoriali come tante altre animate da giovani professionisti. Rappresentano - aggiunge - testimonianze protagoniste del ritorno manageriale alla terra come percorso strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio. Che anche le istituzioni locali devono stimolare e favorire. Insieme ai prodotti autentici della nostra area ed ai marcatori identitari delle città e località presenti nel vasto territorio del nostro Convivium esse costituiranno i punti cardinali di una mappa geografica con paniere delle produzioni e delle osterie alla quale come Slow Food stiamo lavorando e che presenteremo nelle prossime settimane”.

La serata sarà animata dal dj set Saro Costa.