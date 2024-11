Si tratta di una struttura alberghiera confiscata alla criminalità. La soluzione individuata dal Prefetto

Sono stati sistemati nel Sybaris Motel di Cassano allo Jonio i minori non accompagnati, giunti nel porto di Corigliano a bordo della nave militare tedesca Rhein. Il sindaco della città jonica, Giuseppe Geraci, aveva sottolineato la difficoltà nel reperire strutture adeguate di accoglienza sul proprio territorio, già saturo in virtù dei precedenti sbarchi.

Geraci: «A Corigliano strutture di accoglienza sature»

«Non sappiamo dove collocare i minori non accompagnati arrivati nel nostro porto – ha dichiarato Geraci - E' davvero una tragedia perché il palazzetto dello Sport e la scuola, strutture individuate per l'accoglienza, sono ormai sature in seguito e quindi non abbiamo davvero più immobili dove collocarli. Ho tante difficoltà anche se ormai sono abituato alle tempeste più perfette, ma davvero la situazione è preoccupante».

Il prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao ha così individuato una soluzione alternativa, dirottando i minori nel complesso alberghiero, confiscato nel 2012 poiché, secondo i giudici, costruito utilizzando i proventi illeciti di attività criminale.