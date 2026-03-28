Alle 2 si passerà direttamente alle 3. Smartphone e pc si aggiornano da soli, ma molti orologi vanno regolati manualmente
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Scatta nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo il ritorno dell’ora legale, con il consueto spostamento in avanti delle lancette che segna l’inizio della stagione delle giornate più lunghe.
Alle 2 di notte gli orologi passeranno direttamente alle 3: un salto in avanti che comporterà un’ora di sonno in meno, ma che permetterà di beneficiare di più luce naturale nelle ore serali.
Per quanto riguarda i dispositivi digitali, come computer, smartphone e tablet, l’aggiornamento avverrà automaticamente. Diverso il discorso per gli orologi analogici e alcuni elettrodomestici, che dovranno essere regolati manualmente.
L’ora legale resterà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre 2026, il 25, quando si tornerà all’ora solare. In quell’occasione, le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, consentendo di recuperare il tempo perso in primavera.