Si è concluso positivamente il percorso di accreditamento del nuovo corso di laurea magistrale a ciclo unico interateneo in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-85 bis), che prenderà il via già a partire dall'anno accademico 2026/2027.

L'Anvur, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca ha approvato l'istituzione del corso, frutto di una virtuosa proposta congiunta tra l'Università della Calabria e l'Università Magna Graecia di Catanzaro, designata come sede amministrativa.

L’attivazione del corso

L'attivazione di questo percorso contribuisce in modo strutturale a rafforzare il ruolo delle università calabresi nello sviluppo culturale, educativo e sociale del territorio. Mettendo a sistema le competenze complementari maturate dai due atenei, la collaborazione mira a offrire un progetto formativo solido e articolato. Tra le finalità principali vi è infatti quella di basare la preparazione dei futuri docenti su un'ampia pluralità di approcci disciplinari e metodologici, a beneficio della qualità complessiva della didattica.

Il corso è concepito per rispondere in modo puntuale ai fabbisogni formativi e professionali della regione. L'azione congiunta consentirà di ampliare l'accesso alla formazione universitaria abilitante, riducendo gli squilibri territoriali e frenando l'emigrazione studentesca. Il corso garantirà, inoltre, un ponte diretto con il mondo del lavoro grazie a una rete consolidata di scuole, con le quali si stabiliranno apposite convenzioni per i tirocini.

«Oggi raggiungiamo un risultato di grande portata per il sistema formativo della regione – ha commentato il rettore dell'Università della Calabria, Gianluigi Greco –. Oltre ai quasi 300 aspiranti docenti che ogni anno vengono accolti nelle aule dell’UniCal, altri 100 giovani avranno la possibilità di costruire il proprio futuro professionale restando in Calabria. Questa iniziativa era stata già promossa negli anni passati dall’UMG, e oggi diventa realtà grazie a una piena condivisione d'intenti con l’UniCal, che ha sostenuto il progetto fornendo un contributo determinante al successo dell’iniziativa grazie alla propria consolidata esperienza nel settore della formazione primaria. La collaborazione si conferma ancora una volta la scelta vincente: un esempio di concretezza e una buona pratica di cui l'intera regione può fare tesoro».

Una soddisfazione pienamente condivisa da Giovanni Cuda, rettore dell'Università Magna Graecia di Catanzaro: «Accogliamo questa notizia con grande entusiasmo. Arricchire l'offerta del nostro Ateneo ospitando la sede amministrativa di un corso così attrattivo e cruciale per il futuro dei giovani è un'opportunità straordinaria per tutto il territorio di Catanzaro. Formare i docenti di domani significa investire direttamente nel tessuto sociale e culturale della regione. Lavorare in rete con l'Unical dimostra che il nostro sistema universitario ha la maturità per creare poli di eccellenza capaci di trattenere i talenti in Calabria».

Bando e iscrizioni

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi e le immatricolazioni, l'intero iter amministrativo è gestito dall'Università Magna Graecia di Catanzaro in qualità di sede di riferimento. A partire da oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni: il bando per l'anno accademico 2026/2027, contenente i dettagli sui posti disponibili e le specifiche modalità di accesso, è consultabile visitando il portale istituzionale dell’Ateneo.