Cerimonia alla presenza del sottosegretario Wanda Ferro, del prefetto, del questore e delle autorità civili e militari. I neo agenti completeranno ora il tirocinio nei reparti assegnati in tutta Italia

Questa mattina 235 agenti in prova del 233° Corso di formazione per Allievi Agenti della Polizia di Stato, hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica presso la Scuola di Polizia “Andrea Campagna” di Vibo Valentia.

I nuovi giovani poliziotti fanno parte degli oltre 3000 arruolamenti che hanno ultimato il loro periodo di addestramento presso le Scuole Abbasanta (Oristano), Alessandria, Campobasso, Caserta, Cesena, Pescara, Peschiera del Garda (Verona), Piacenza, Nettuno (Roma), Spoleto (Perugia) e Trieste; raggiungeranno le loro sedi di destinazione nel fine settimana.

Alla Scuola di Campobasso erano presenti il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza, Vittorio Pisani, mentre alla cerimonia presso la Scuola di Vibo Valentia ha assistito il sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro, il prefetto e questore di Vibo Valentia oltre a tutte le autorità civili e miliari provinciali. Presenti altresì i questori della Regione Calabria.

Nella parte conclusiva della cerimonia, gli allievi primi classificati in graduatoria sono stati premiati rispettivamente dal sottosegretario all’interno, dal prefetto e dal questore.

Concluso il giuramento per tutti i giovani poliziotti inizierà il tirocinio applicativo che completerà il percorso formativo e si svolgerà presso i reparti, situati in tutta Italia, a cui gli agenti in prova saranno assegnati.