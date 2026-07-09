La delegazione lametina ha partecipato per la prima volta al Torneo nazionale di retorica forense di Taranto. Esperienza formativa e gemellaggio con la Scuola Forense di Locri per rafforzare la collaborazione tra i due fori calabresi

Ha segnato il debutto della Scuola Territoriale Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme "Avv. Franco Stranges" la decima edizione di "Scacco d'Atto", il Torneo nazionale di retorica forense che si è svolto a Taranto dal 25 al 27 giugno, riunendo scuole forensi provenienti da tutta Italia.

La delegazione lametina, guidata dalla presidente della Scuola, l'avvocata Dina Marasco, e diretta dall'avvocato Tiziano Lio, ha partecipato alla manifestazione grazie a un gemellaggio con la Scuola Territoriale Forense di Locri "Avv. Girolamo Greco", iniziativa che punta a rafforzare la collaborazione tra i due fori calabresi anche in vista delle future edizioni della competizione.

Ideato dall'avvocato Vincenzo Di Maggio, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, il torneo rappresenta un banco di prova per le capacità di argomentazione e di retorica applicata al diritto. I concorrenti sono chiamati a confrontarsi su questioni di diritto civile e penale estratte a sorte poco prima della gara, sviluppando tesi e controargomentazioni nel rispetto dei principi della logica giuridica e della sintesi espositiva.

Per la Scuola di Lamezia Terme hanno preso parte alla competizione Domenico Mastroianni, affiancato da Giuseppe Commisso, Pietro Spadaro, Giorgia Panetta, Francesca Aguì e Dorotea Filippone. La preparazione del gruppo è stata curata dall'avvocato Tiziano Lio, tutor della delegazione, in collaborazione con la dirigenza della Scuola Forense di Locri, presieduta dall'avvocata Carmela Neri, e con il supporto dei tutor Carlo Tropiano, Anna Condò e Serena Callipari.

La manifestazione si è conclusa con la vittoria della Scuola Forense di Cosenza, che ha superato in finale Padova. Per la Scuola Forense di Lamezia Terme, tuttavia, il bilancio viene giudicato positivo soprattutto sul piano formativo, grazie all'esperienza maturata e alla possibilità di consolidare un percorso orientato a valorizzare la retorica forense e le competenze comunicative dei futuri avvocati. L'obiettivo dichiarato è ora quello di presentarsi all'edizione 2027 con un bagaglio di esperienza ancora più ampio e con una collaborazione sempre più stretta tra le scuole forensi calabresi.