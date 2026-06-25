Sarà Serena Brancale a chiudere l’edizione 2026 del Festival delle Invasioni. L’artista, polistrumentista, performer e compositrice pugliese è il primo nome annunciato dall’Amministrazione comunale di Cosenza guidata dal sindaco Franz Caruso per una rassegna che si preannuncia particolarmente intensa sul piano musicale e della partecipazione.

L’annuncio è arrivato dal primo cittadino insieme al consigliere delegato agli eventi Francesco Turco. La cantante pugliese sarà protagonista della serata conclusiva del festival, in programma il 30 luglio, portando a Cosenza una delle tappe più attese del suo percorso live.

Serena Brancale al Festival delle Invasioni

La scelta di Serena Brancale come artista di chiusura si inserisce nel solco tracciato dalle ultime edizioni del Festival delle Invasioni, che hanno registrato numeri importanti di presenze e hanno trasformato i luoghi della rassegna in spazi di partecipazione collettiva.

Il Comune punta a ripartire proprio da quel successo, con un’edizione capace di parlare a pubblici diversi: giovani, famiglie, bambini, spettatori arrivati dalla città, dalla provincia e anche da fuori regione.

In questi giorni il Settore Cultura del Comune di Cosenza è al lavoro per definire gli ultimi dettagli del programma, che sarà costruito con l’obiettivo di confermare il carattere popolare, culturale e inclusivo del festival.

Un’artista tra soul, contaminazioni e nuove tendenze

Serena Brancale è una delle voci italiane più riconoscibili del panorama contemporaneo. La sua cifra musicale attraversa generi diversi, dal soul al rhythm and blues, fino alla sperimentazione, alla contaminazione e al nu-soul contemporaneo.

La sua presenza a Cosenza rappresenta una scelta coerente con l’indirizzo delle ultime edizioni del Festival delle Invasioni: intercettare le nuove tendenze musicali senza perdere la dimensione del grande evento capace di coinvolgere la città.

Brancale porterà sul palco la sua personalità artistica, fatta di energia, tecnica, presenza scenica e capacità di mescolare radici, modernità e linguaggi musicali differenti.

Il Sacro Tour verso Cosenza

Con ogni probabilità, la data cosentina si inserirà nel percorso del Sacro Tour, partito il 30 aprile da Londra e destinato a concludersi a ottobre a Bari. Un viaggio musicale che unisce groove, spiritualità, introspezione e sperimentazione.

A Cosenza, il 30 luglio, la chiusura del Festival delle Invasioni si annuncia quindi come uno dei momenti più forti della programmazione estiva comunale.

Il concerto di Serena Brancale punta a confermare il festival come appuntamento capace di aggregare, richiamare pubblico e restituire alla città una dimensione culturale e musicale condivisa.