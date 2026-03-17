«Il Consiglio comunale che si è tenuto nella giornata di ieri rappresenta, senza dubbio, uno dei momenti più significativi e qualificanti della vita amministrativa della nostra città. In aula sono stati infatti discussi e approvati atti fondamentali come il bilancio e il Piano triennale delle opere pubbliche – afferma il consigliere comunale di Catanzaro, Raffaele Serò -, strumenti che tracciano in modo concreto la direzione dello sviluppo cittadino e le priorità su cui costruire il futuro.

Si tratta di scelte che incidono direttamente sulla vita dei cittadini, perché stabiliscono dove destinare le risorse pubbliche e quali territori sostenere. È in questi momenti che la politica dimostra la propria credibilità, trasformando visioni e impegni in risultati tangibili. In questo contesto, desidero esprimere particolare soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento di cui sono stato primo firmatario, che prevede una variazione al bilancio pari a 200.000 euro. Un risultato che rappresenta il punto di arrivo di un obiettivo politico che porto avanti da anni, costruito attraverso un lavoro costante, fatto di ascolto, proposte e interlocuzioni.

Di questa somma, 100.000 euro sono stati destinati alla riqualificazione di un immobile comunale situato nel quartiere Cava, in via Fiume Ancinale. Si tratta di un intervento a cui tengo in modo particolare: l’idea – prosegue Serò – è quella di recuperare quella struttura e trasformarla in un centro di aggregazione sociale, uno spazio aperto alla comunità, ai giovani, alle famiglie e agli anziani.

È una visione chiara, che nasce dalla volontà di restituire dignità e opportunità a un quartiere che per troppo tempo è rimasto ai margini. Il quartiere Cava, finalmente, torna a vedere un’attenzione concreta da parte dell’amministrazione, attraverso un investimento reale che ho fortemente voluto e sostenuto.

Fondamentale, in questo percorso, è stata la piena collaborazione e la fiducia che ho trovato da parte del Sindaco Nicola Fiorita, che ha condiviso fin dall’inizio questo obiettivo, dimostrando sensibilità e attenzione verso le esigenze del territorio, e da parte dei consiglieri Corsi, Costa e Mancuso, firmatari dell'emendamento. Credo fermamente che quando si riqualifica uno spazio pubblico, quando si restituisce alla comunità un luogo di incontro e partecipazione, non vince la politica, ma vince l’intera comunità.

Questa è la direzione che intendo continuare a seguire – conclude il consigliere comunale -: un impegno personale e politico orientato a valorizzare i quartieri, a creare occasioni di crescita e a costruire, passo dopo passo, una città più inclusiva, viva e partecipata».