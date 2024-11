Domenica 20 agosto a Nicotera, lunedì 21 a Vibo Marina, martedì 22 a Pizzo per poi chiudere un mese dopo, il 22 settembre, a Tropea. È il poker della kermesse Azzurro di Calabria 2023 dedicata al pesce azzurro, quello buono e nutriente, che racconta la nostra terra, gustato, analizzato e “festeggiato” in modalità show cooking. Salute, tradizioni, scienza, cultura e tanto gusto.

La kermesse è promossa da Flag del Tirreno Area Tirreno 2 finanziata nell’ambito della misura 5. 68 del Po Feamp dalla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse. «Iniziativa che si inserisce all’interno di un’azione mirata a sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili mediante un percorso di promozione finalizzato dal un lato a migliorare l’immagine turistica dei territori di riferimento – si legge in una nota -, dall’altro a valorizzare i prodotti della pesca, dell’acquacoltura e più in generale l’immagine del settore ittico nel suo insieme». «L’obiettivo è poi quello di sviluppare un programma di comunicazione e promozione integrato – prosegue la nota – realizzando iniziative territoriali che possano permettere di entrare rapidamente ed efficacemente in contatto con il target di riferimento. Il pescato di Calabria, il pesce azzurro identitario, diventa “esca” per target turistici ma al contempo “narratore” di storie, tradizioni, culture e benessere». Durante il tour sono previste attività di show cooking coordinati dal presidente dell’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina, dottor Domenicantonio Galatà, con approfondimenti tematici nell’ambito di uno sviluppo sostenibile, ambientale ed economico.

Il programma

Quattro, come detto, gli appuntamenti del tour. Si inizia da Nicotera domenica 20 all’insegna del “pesce azzurro nella tradizione popolare di Calabria” con Domenicantonio Galatà, presidente dell’associazione nutrizionisti in cucina, Giuseppe Marasco sindaco di Nicotera, Antonio Francesco La Malfa assessore al Bilancio del Comune di Nicotera, Antonio Alvaro presidente Flag dello Stretto Area Tirreno 2 e Fortunato Cozzupoli, direttore del Flag dello Stretto Area Tirreno 2. A cura dello chef Enzo Barbieri poi lo show cooking “la terra incontra il mare”, valorizzazione del pesce azzurro e realizzazione di “opere d’arte” culinarie.