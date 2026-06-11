Saranno complessivamente 33 le unità di personale delle Forze di polizia assegnate alla Calabria per il periodo estivo, nell’ambito del Piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva 2026 predisposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. In particolare, sono previste 10 unità per la provincia di Catanzaro, 10 per la provincia di Cosenza, 8 per la provincia di Crotone e 5 per la provincia di Vibo Valentia, che saranno operative dal 1° luglio al 31 agosto 2026.



A renderlo noto è il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che spiega: «Si tratta di un importante rafforzamento degli organici a disposizione dei territori che, durante la stagione estiva, registrano un significativo aumento delle presenze turistiche e, conseguentemente, delle esigenze di controllo e vigilanza. Il piano, concordato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con i vertici delle altre Forze di polizia, consentirà di fronteggiare in modo ancora più efficace le necessità di ordine e sicurezza pubblica nelle località interessate dai maggiori flussi di visitatori».

«L’assegnazione di queste unità – prosegue Ferro – conferma l’attenzione del Governo verso la Calabria e la volontà di garantire ai cittadini e ai turisti livelli sempre più elevati di sicurezza. La presenza di personale aggiuntivo permetterà di supportare l’attività ordinaria delle Forze dell’ordine, rafforzando i servizi di prevenzione e controllo del territorio per tutelare la sicurezza di cittadini e turisti». Dal 16 giugno in Calabria verranno inoltre assegnate 8 unità al Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato, di cui 4 a Reggio Calabria, 2 a Catanzaro e 2 a Cosenza.