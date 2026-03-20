Una carriera che lo ha portato a condurre il più importante programma d’inchiesta italiano e che lo vede scrittore e autore di libri best seller. Sigfrido Ranucci, volto e anima di Report, non usa mezzi termini in una breve intervista prima del firmacopie alla Giunti di Cosenza per definire il momento storico che stanno attraversando il mondo in generale e l’Italia in particolare.

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Da Report al Teatro Politeama di Catanzaro, Sigfrido Ranucci racconta il dietro le quinte delle sue inchieste

Redazione Spettacoli
Da Report al Teatro Politeama di Catanzaro, Sigfrido Ranucci racconta il dietro le quinte delle sue inchieste

«È un contesto internazionale molto complicato. Siamo di fronte a un momento storico importante, perché è in atto un nuovo ordine mondiale, lo abbiamo ormai capito, e il nostro Paese non è immune da questo processo». Parole durissime e che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. 

«Fare informazione in questo contesto è difficile, andiamo avanti per chi ci guarda»

Secondo il giornalista è in atto un vero e proprio attacco alla democrazia. Un attacco basato sulla post verità: non è importante cosa si dice, chi la vuole pensare in un determinato modo non cambierà idea: «Fare informazione in questo contesto – spiega Ranucci – è molto difficile. Hai detto bene: siamo in una fase di post-verità. Noi dovremmo cercare di anticiparla, la verità, e offrire anche una chiave di lettura di ciò che sta accadendo. Credo che questo sia un compito dell’informazione, ma anche un po’ di tutti: capire che questo è un momento delicato per la nostra democrazia».

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La Rai è nel caos, ma su una cosa sola si ritrovano tutti d’accordo: colpire Sigfrido Ranucci

Luca Arnaù
La Rai è nel caos, ma su una cosa sola si ritrovano tutti d’accordo: colpire Sigfrido Ranucci

Report continua, fra querele e minacce di chiusura costanti oltre all’attentato avvenuto recentemente che ha colpito l’auto del conduttore. Il lavoro di Ranucci, apprezzato da molti italiani e spesso inviso alla politica, prosegue incessantemente per, spiega il giornalista, rispetto dei telespettatori e delle telespettatrici: «E non è vero – dice il giornalista – che non succede mai niente. La politica è indifferente? Beh, intanto veniamo querelati, quindi già questo è un effetto. Chi non è indifferente è la gente. Negli ultimi due anni ho fatto un viaggio in tutta Italia, ed è stato incredibile: ho incontrato tantissime persone perbene, appassionate, che vogliono cambiare le cose, che hanno desiderio di capire, di approfondire. E questa gente non va lasciata sola». La fila per il firmacopie nella libreria Giunti di Corso Mazzini, in centro città a Cosenza, è la fotografia di quello che racconta Ranucci: un affetto enorme che porta il giornalista e la sua squadra a voler andare avanti.