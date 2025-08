«Gravi criticità», «deroga dalla piattaforma Consip», «punteggi cambiati», «verbali riscritti più volte», «concorrenti esclusi dopo la prova».

Il "conto" dell'Anac nelle viscere dell'Asp di Cosenza è arrivato. Ed è pure assai salato dal momento che l'intera procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizie degli ospedali della provincia di Cosenza è "congelata". Non prima d'essere a rischio sospensione e quindi revoca.

Un mega appalto di 40 milioni più Iva per 4 anni più uno oltre le generosissime proroghe sine die e piene di euro e fatture. Un appalto chiacchieratissimo e dalle ombre in progress, in crescendo. Una gara di cui ci siamo occupati più volte e che ha finito per essere ospitata in una maliziosa interrogazione parlamentare da parte della deputata Cinquestelle Baldino.

Un corposo esposto riepilogativo è finito poi appunto sulla scrivania di Anac che ora chiede il conto. Il sospetto, mica tanto velato, è quello che (tra colpa e dolo) si sia messa in piedi una gigantesca macchina disorganizzativa seriale che in sede di gara, e di valutazione, ha finito poi per premiare la Rti con il senatore e presidente della Lazio dentro, Claudio Lotito. Collega in Aula di Mario Occhiuto ma soprattutto iper attento alle cose di sanità di Calabria, pur essendo stato eletto in Molise.

Suoi gli emendamenti per la reiterazione del "decreto Calabria", pieni poteri al commissario Roberto Occhiuto. E suo il sostanziale tentativo (fallito) di depenalizzare di fatto il falso in bilancio post mortem per gli amministratori di aziende sanitarie nelle regioni in piano di rientro, come la Calabria.

Lotito partecipa in associazione di impresa alla gara per il mega appalto Asp (Team Service e Snam Lazio Sud) ma non è semplice la scalata. L'iniziale volontà dell'Asp di aderire alla piattaforma Consip lo vede tagliato fuori finché, manco a dirlo, via Alimena non cambia idea. L'Anac vuole sapere il perché venendo a conoscenza della documentazione «motivazionale che ha condotto fino all'indizione della gara autonoma».

Gara poi per niente semplice e lineare con la preminente offerta economica che registrerebbe punteggi cambiati post mortem. Siamo al fantomatico bigliettino di cui si nutre il chiacchiericcio e che in qualche forma (autentica, o meno) è arrivato via posta persino in redazione. A Lotito in un primo momento vengono assegnati 58 punti, tra penna e matita. "Miracolosamente" poi lievitati fino a 73. La commissione di gara stende poi almeno 3 verbali differenti cambiando punteggio in corso d'opera e Anac vuol sapere anche qui il perché. Così come conto chiede di alcune aziende che sono state escluse riscrivendo, anche qui post mortem, regole del gioco.

Un po’ troppo per Anac. Che in 30 giorni chiede a Rup, commissione e Asp spiegazioni. E il verbale di assegnazione a Lotito, se mai è stato redatto. Congelarlo è più semplice che sospenderlo. Poi annullarlo diventa un attimo.