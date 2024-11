“Signora Luna” è un progetto di design dell’artista calabrese originaria di San Mango D’Aquino Giovanna Sposato che esplora un legame forte con le radici, il prodotto di uno studio legato alla creazione di un’esperienza tra natura, sostenibilità e cultura. Gli oggetti ideati e realizzati sfileranno durante un evento organizzato ad Amantea al lido La Pecora Nera il 29 luglio alle ore 20.

Sposato è un’artista eclettica e poliedrica. Cresciuta in Calabria, si laurea in Architettura all’Università degli studi di Firenze. Ha lavorato per molto tempo nel campo del restauro, dove ha approfondito le tecniche antiche della doratura, sviluppando un processo di ricerca per quanto riguarda l’alto artigianato. Il suo approccio lavorativo trae inspirazione dalle tradizioni, arte e natura riportando tutto in chiave contemporanea.

«Stimolare la coscienza collettiva su ciò che il passato ci tramanda, arti antiche, materiali poveri, materiali della terra che incontrano una visione nuova attuale, ma che non scardina però il legame del sapere antico», afferma l’artista.

«L'idea nasce nell'osservare antiche forme, antiche tradizioni realizzando una serie di oggetti caratterizzati da forme organiche, irregolari che seguono il movimento della natura in chiave contemporanea. Una serie composta da oggetti, complementi d'arredo progettati per diventare veri e propri compagni di stanza carismatici», conclude Sposato.