C'è un campione del mondo che taglia il nastro, c'è un'intera comunità che aspetta da anni questo momento, e c'è un investimento da 750mila euro che finalmente prende forma concreta. Venerdì 1° agosto, alle 15:30, Mormanno consegna alla città il nuovo Campo Sportivo "Roberto Domanico", con la partecipazione delle autorità cittadine e la presenza d'eccezione di Simone Perrotta, Campione del Mondo nel 2006. Non è stata un'operazione semplice. Il vincolo più insidioso arrivava dall'interno dello stesso complesso sportivo dove il Palazzetto dello Sport, edificato proprio al centro del vecchio campo, ha costretto tecnici e amministratori a ripensare da zero la geometria dell'impianto da calcio a undici.

Una sfida che il sindaco Paolo Pappaterra racconta senza giri di parole: «Dal punto di vista tecnico è stata un'opera difficilissima da realizzare – spiega la massima carica cittadina – perché il Palazzetto dello Sport, costruito al centro del vecchio campo, ha reso estremamente complessa la progettazione e realizzazione del nuovo impianto. Abbiamo affrontato sacrifici tecnici ed economici importanti, ma oggi possiamo consegnare a Mormanno una struttura straordinaria.» Per il primo cittadino, il valore dell'opera va oltre il cemento e l'erba sintetica: «È un luogo che permetterà ai nostri giovani di tornare a sognare, di calpestare un campo in erba e di vivere lo sport come occasione di crescita e appartenenza. Alla nostra Mormanno va il più grande in bocca al lupo. Noi continueremo a lavorare con la stessa determinazione di sempre, senza fermarci.»

A rimarcare il peso specifico dell'intervento è l'assessore all'Ambiente e alle Infrastrutture Giuseppe Fasano, che legge nella nuova struttura un tassello di riqualificazione urbana più ampio: «Non posso che essere felice di questo risultato. Si tratta di un'opera che restituiamo all'intera comunità e che mancava da molti anni. Dopo tanto impegno siamo riusciti a portarla a compimento. La riqualificazione ambientale passa anche attraverso infrastrutture moderne e funzionali. Per questo sono doppiamente soddisfatto, sia come Assessore all'Ambiente sia come Assessore alle Infrastrutture. Auguro a tutta la comunità – conclude l’amministratore – di vivere e valorizzare al meglio questo nuovo spazio.»

Chiude il quadro l'assessore al Turismo Flavio De Barti, che allarga lo sguardo all'intera area riqualificata attorno al nuovo campo e al Palazzetto: «Il nuovo campo sportivo, insieme al Palazzetto dello Sport, contribuisce alla riqualificazione di un'intera area della nostra città. Ma soprattutto rappresenta un patrimonio per tutta la comunità. Sport, socializzazione, salute e condivisione erano gli obiettivi che ci eravamo prefissati e oggi possiamo dire di averli raggiunti. Continueremo a lavorare insieme per rendere Mormanno sempre più accogliente e viva.» Venerdì, dunque, sarà reale la restituzione alla comunità di Mormanno di uno spazio pensato per durare, un campo che punta a diventare, negli anni a venire, fucina dello sport locale.