Il sindaco di Cerenzia, Salvatore Mascaro (Forza Italia), ha scelto di celebrare il suo 37esimo compleanno donando una nuova ambulanza alla propria comunità. Il mezzo di soccorso, destinato a rafforzare la rete di emergenza del territorio, è stato consegnato oggi alla locale sezione della Misericordia.

L'iniziativa rappresenta la concretizzazione di una scelta precisa compiuta dal sindaco sin dall'inizio del suo mandato amministrativo: la rinuncia integrale alla propria indennità (pari a 700 euro mensili) per destinarla a servizi e aiuti concreti per la popolazione. La nuova ambulanza andrà a potenziare la capacità di intervento in un'area interna dove la tempestività dei soccorsi sanitari risulta un fattore cruciale.

«Amministrare - ha detto Mascaro - significa mettersi al servizio degli altri. Ho sempre creduto che la politica dovesse essere fatta con i fatti e non con le parole. Donare la mia indennità è stata una scelta naturale, perché il ruolo che ricopro rappresenta un onore prima ancora che un incarico. Sapere che questa ambulanza potrà salvare vite umane è il regalo più bello che potessi ricevere».

Con l'arrivo dell'ambulanza, la Misericordia ha annunciato l'avvio di una raccolta fondi per finanziare l'acquisto di presidi e attrezzature sanitarie indispensabili per rendere il veicolo pienamente operativo nei servizi di emergenza-urgenza. La donazione del mezzo si inserisce in un quadro più ampio di iniziative solidali promosse dall'amministratore. Da maggio 2023 a luglio 2026, Mascaro ha restituito alla comunità oltre 20mila euro, fondi impiegati per la manutenzione del verde, l'acquisto di attrezzature per la pulizia urbana e l'erogazione di un incentivo alla natalità di 200 euro per ogni nuovo nato.