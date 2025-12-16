Ideata dal fashion designer Claudio Greco, la manifestazione si è svolta nel sala conferenze del Santuario paolano. Ecco chi ha ottenuto i riconoscimenti

Grande successo per la prima edizione dell’evento “Sotto il cielo di San Francesco – Premio San Francesco di Paola - 2025”, che si è tenuto sabato scorso nel salone conferenze del santuario paolano e che ha premiato le eccellenze della Calabria. La manifestazione è stata ideata dal fashion designer Claudio Greco, sostenuto fortemente da Lob & Partners Studio Vircillo. A condurre la serata, invece, è stata la giornalista Marcia Roncacci, volto di Rai 2. All’evento ha preso parte anche l’amministrazione comunale paolana, rappresentata dal vicesindaco Marianna Saragò.

San Francesco come veicolo di pace

Il Santuario con i suoi Frati Minimi si apre al dialogo con l'obiettivo di diffondere un messaggio di pace e di amore nel nome di San Francesco. «San Francesco è stato sempre un uomo di pace e di riconciliazione – ha dichiarato il rettore del santuario, padre Antonio Bottino, - e questo momento di ritrovo e di incontro è un momento di comunione, di condivisione, nel rispetto della libertà, che può portare la pace. Noi dobbiamo rivestirci dei tratti di Francesco per essere anche noi dei testimoni di pace».

I premiati

Ecco chi sono i premiati: Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario; Cesare Spanò, imprenditore; premio alla memoria per Carlo Rambaldi, maestro degli effetti speciali e vincitore di tre premi Oscar. A ritirarlo, è stato Giuseppe Lombardi, direttore esecutivo e vicepresidente della Fondazione Rambaldi; i fratelli Binetti, imprenditori; Gemma Gesualdi, presidente dell'associazione Brutium; Tommaso Greco, imprenditore; Alfonso Samengo, vicedirettore del Tg2; Francesco Cicione, presidente Entopan; Walter Pellegrini, editore della casa editrice "Luigi Pellegrini Editori"; Santo Versace, presidente della Fondazione “Santo Versace”. Il premio è stato ritirato da Raffaele Del Monaco, responsabile delle relazioni strategiche; Roberto Gallo, imprenditore e patron del Riva Restaurant & Loung Bar; Antonello Colosimo, presidente della Corte dei Conti; Sergio Mazzuca, imprenditore.

La firma di Michele Affidato

I premi sono stati realizzati dal maestro Michele Affidato, reduce da un incontro in Vaticano con Papa Leone XIV, accanto alla star mondiale Michael Bublé. «È un premio dedicato al patrono della Calabria, San Francesco di Paola, quindi abbiamo rappresentato il Charitas raffigurato su un basso rilievo in argento, dipinto con foglie in oro. Per noi questo è un grande onore, un grande piacere poter realizzare un'opera per un grande santo ed è molto importante che attraverso questi eventi, con cui premiamo eccellenze calabresi, tutti insieme possiamo contribuire a costruire un mondo migliore».

Lo spettacolo nello spettacolo

Non sono mancati i momenti dedicati alla musica, all’arte e al teatro. Particolarmente emozionante è stata la rappresentazione di San Francesco, interpretato da Giovan Battista Odoardi, giovane e promettente attore. Un’esibizione, la sua, che ha emozionato la platea fino alle lacrime.