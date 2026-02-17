Un menù speciale a base di prodotti calabresi per le pazienti dei reparti di Ginecologia oncologica sarà preparato dalla chef stellata Caterina Ceraudo. Paola Santelli: «L’attenzione alla qualità dell’alimentazione è parte integrante del percorso di cura»

“Special cook – Chef in corsia” approda al Policlinico Gemelli il prossimo 20 febbraio. Dalle ore 12 i reparti di ginecologia oncologica ospiteranno l’iniziativa benefica dell’Associazione Jole Santelli e Officine buone con la chef stellata Caterina Ceraudo che preparerà un menù speciale a base di prodotti calabresi per le degenti.

Durante l’evento, organizzato con la Fondazione Giovanni Scambia, Loto – uniti per le donne contro i tumori e la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Ircss Università cattolica del Sacro cuore, Caterina Ceraudo proporrà baccalà al bergamotto con patate, erba cipollina e olio extravergine di oliva. La chef crotonese spiegherà la ricetta illustrando gli ingredienti e le rispettive proprietà. Alle pazienti dei reparti di ginecologia verrà poi fatto dono di un piccolo opuscolo con le indicazioni per poter replicare il piatto in autonomia.

L’Associazione Jole Santelli distribuirà inoltre a pazienti, personale sanitario e volontari un “cadeau”: saponette artigianali agli agrumi (cedro, bergamotto e limoni di Rocca Imperiale) realizzate secondo i principi dell’aromaterapia, riconosciuta come valido supporto al benessere psicofisico per gli effetti positivi sull’umore, sulla percezione di vitalità e sulla riduzione dello stress. Un gesto di attenzione, in linea con lo spirito di “Special cook”, per una visione di accompagnamento umano oltre che clinico del percorso di cura.

Le dichiarazioni di Paola Santelli, Ugo Vivone, Luisa Scambia, Anna Fagotti

«Come presidente dell’Associazione Jole Santelli, sono profondamente orgogliosa ed emozionata di annunciare che il prossimo 20 febbraio, al Policlinico Gemelli, si terrà il progetto ‘Special Cook’, promosso insieme a Officine Buone e dedicato alla nutrizione oncologica, un tema che ci sta particolarmente a cuore – afferma Paola Santelli. Crediamo che l’attenzione alla qualità dell’alimentazione sia parte integrante del percorso di cura e un segno concreto di vicinanza alle pazienti. La presenza della chef stellata Caterina Ceraudo, del ristorante ‘Dattilo’ in Strongoli (Kr), che ha aderito con grande generosità, rappresenta un valore aggiunto straordinario: attraverso una ricetta sana e gustosa, realizzata con prodotti calabresi, vogliamo offrire non solo nutrimento, ma anche un momento di condivisione e conforto. In una giornata dedicata al ricordo del prof. Giovanni Scambia, grande professionista calabrese, il nostro impegno assume un significato ancora più profondo. Ringrazio la prof.ssa Anna Fagotti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia Oncologica presso la Fondazione Policlinico Universitario, la Fondazione Policlinico Gemelli, la Fondazione Scambia e l’associazione Loto per aver reso possibile questa iniziativa, che unisce cura, territorio e umanità».

«Siamo felici di portare la cucina di qualità nei reparti di tanti ospedali italiani insieme all’Associazione Santelli. Officine Buone porta innovazione nel mondo del volontariato e questo progetto rappresenta pienamente la nostra missione», dice Ugo Vivone, presidente di Officine Buone.

«Mio padre ha sempre tenuto moltissimo alla nutrizione in generale e a migliorarne la qualità negli ospedali per umanizzare la cura e far sentire le pazienti a casa – afferma Luisa Scambia della Fondazione Giovanni Scambia. «Quando ci hanno coinvolto in questo evento, mi è sembrato quindi perfetto, una carezza di papà alle sue pazienti». E continua: «Accogliamo con grande soddisfazione nel Reparto di Ginecologia Oncologica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs l’iniziativa Special Cook – chef in corsia, in un giorno speciale in ricordo del professor Giovanni Scambia».

«Eventi come questo – afferma la direttrice, Anna Fagotti, ordinaria di Ginecologia e ostetrica all’Università Cattolica del Sacro Cuore– testimoniano quanto sia fondamentale affiancare all’eccellenza clinica un’autentica vicinanza alle persone, perché la cura passa anche attraverso gesti di attenzione, calore e speranza. Ringrazio l’associazione Jole Santelli per l’entusiasmo contagioso nel condurre la manifestazione e l’associazione Loto che da anni lavora instancabilmente al nostro fianco e che oggi affianca le colleghe in questa bella iniziativa».

Le parole della chef Caterina Ceraudo

«Per me è un grande onore sostenere questa iniziativa attraverso la mia cucina e per farlo ho scelto un piatto che racconta la mia terra in modo autentico: patate della Sila, bergamotto e baccalà, tutti ingredienti apparentemente semplici, ma straordinari per identità e carattere, capaci di esprimere l’anima della Calabria» – afferma infine la chef stellata Caterina Ceraudo. «Sarà un piatto buono, goloso e sano, in equilibrio tra intensità e leggerezza. Credo profondamente che il cibo possa essere anche una carezza, un gesto di conforto e di vicinanza e iniziative come questa mi stanno particolarmente a cuore, perché fanno del bene agli altri e restituiscono tantissimo anche a chi vi partecipa, sia sul piano umano che professionale».

Le tappe di “Special cook”

Il progetto “Special cook”, giunto alla sua terza tappa, è dedicato ai pazienti oncologici con l’obiettivo di ricordare come l’alimentazione rappresenti una componente essenziale del percorso di cura, oltre a essere un autentico gesto di amore e attenzione verso sé stessi. I precedenti incontri di sono svolti al Day hospital oncologico del Policlinico Universitario dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, con lo stellato Luca Abbruzzino, e al Day Hospital oncologico del presidio ospedaliero di Paola (Cs), con lo chef pluripremiato Domenico Guarino.

Consolidata la formula di “Special cook”: ogni chef prepara e presenta una ricetta salutare utilizzando eccellenze agroalimentari calabresi, facendola gustare ai pazienti. Il messaggio è chiaro, il cibo non deve essere solo nutrimento ma anche piacere, conforto e vita. “Special cook” non è solo un evento culinario ma un messaggio di speranza: un invito a credere che, anche nei momenti più difficili, la vita possa ancora avere sapore, colore e calore.