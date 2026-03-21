Il direttore Generale dell’Unar Mattia Peradotto: «Tutti gli anni organizziamo dei seminari rivolti a tutte le Città metropolitane invitandole in una di esse per lavorare insieme sui temi del razzismo e del pregiudizio. L'idea oggi è di costruire questo momento proprio qui a Reggio Calabria»

Il linguaggio può creare stereotipi ed emarginare le minoranze. Le parole possono offendere e disumanizzare una comunità. Con questa consapevolezza posto un accento importante sulla scelta e sull’analisi delle parole in occasione dell’odierna giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, istituita dall'ONU nel 1966 per commemorare il massacro di Sharpeville, consumatosi in Sudafrica nel 1960 quando la polizia aprì il fuoco, uccidendo 69 tra le persone che stavano pacificamente protestando contro l’obbligo di un visto per entrare nelle aree della città riservate ai bianchi.

In occasione della XXII Settimana d’azione contro il razzismo, Unar, l’ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali presso il dipartimento Pari Opportunità della presidenza del Consiglio dei Ministri, promuove anche nella Città Metropolitana di Reggio Calabria iniziative di sensibilizzazione contro la discriminazione e il razzismo.

Il valore delle parole

«Le parole definiscono la nostra realtà e costituiscono il modo in cui noi rappresentiamo noi stessi, gli altri, le nostre relazioni. Ecco perché usare parole che non siano offensive è l'elemento di base per costruire comunità sono escludenti ma inclusive», ha sottolineato il direttore generale dell’Unar, Mattia Peradotto che ha aperto, con il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, l’evento “Guardiamo oltre il pregiudizio”, promosso dal settore 7 (Inclusione - Sport - Politiche Sociali) della Città Metropolitana, in collaborazione con Sviprore e con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria.

«Abbiamo fortemente voluto che l’Unar fosse a Reggio in questa Giornata promossa per parlare di accoglienza e razzismo. Siamo contenti della straordinaria partecipazione dei giovani. L'obiettivo era proprio il coinvolgimento delle scuole e questo è soltanto un primo appuntamento», ha dichiarato il sindaco metropolitano ff di Reggio Calabria, Carmelo Versace.

Spelling Rights, le parole che uniscono Unar a Reggio Calabria 21 marzo 2026

In particolare piazza Italia stamane ha accolto le delegazioni del liceo classico Tommaso Campanella (che ha vinto la gara), del convitto nazionale Tommaso Campanella, dell’istituto d’Istruzione superiore Istituto Panella - Vallauri e dei licei scientifici Leonardo Da Vinci e Alessandro Volta coinvolte nella competizione “Spelling Rights: le parole che uniscono” animata da Radio Studio 54 Network.

L’iniziativa fa il paio con quella pomeridiana “Sweet Integration - Mani in Pasta, Cuori Insieme – Lab di pasticceria interculturale”, organizzata in collaborazione con le associazioni di pasticceri Apar e Conapit e con l’istituto alberghiero Ipalb Tur.

A Reggio i seminari Unar per le Città metropolitane d’Italia

«Cogliamo l’occasione delle attività che oggi promuoviamo in tutte le 14 città metropolitane italiane – ha spiegato il direttore Generale dell’Unar Mattia Peradotto - per rivolgerci alle comunità territoriali, dove le persone vivono, costruiscono le loro vite, le loro relazioni. Siamo molto contenti che la città metropolitana di Reggio Calabria abbia deciso di partecipare, coinvolgendo i giovani delle scuole secondarie. Chi meglio di loro può effettivamente essere sponsor di costruzione di relazioni positive. Ringraziamo, dunque, per questo impegno e per questa sensibilità. Probabilmente lavoreremo insieme ancora. Tutti gli anni organizziamo dei seminari rivolti a tutte le Città metropolitane proprio per lavorare sui temi del razzismo, del pregiudizio e delle discriminazioni, raccogliendo tutte le città metropolitane in una di esse. L'idea, oggi, è di costruire questo momento proprio qui con la Città Metropolitana di Reggio Calabria nelle prossime settimane», ha concluso il direttore generale dell’Unar Mattia Peradotto.







