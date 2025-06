L’evento previsto il 12 giugno alla Terrazza del Pincio. Riunirà esperti del mondo scientifico, giuridico e istituzionale per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro più resiliente e integrato. In prima linea il network LaC e LaCapitale

La quarta edizione del "Goal della Vita" si conferma un appuntamento cruciale nel panorama nazionale per riflettere, condividere e proporre soluzioni concrete sui grandi temi della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione, in occasione del Giubileo 2025.

In un contesto in rapida evoluzione, segnato dagli effetti della pandemia e dall’implementazione del Pnrr, la manifestazione, che si terrà giovedì 12 giugno, a partire dalle 9.30, alla Terrazza del Pincio di Roma, riunirà esperti del mondo scientifico, giuridico e istituzionale per affrontare le sfide del presente e costruire un futuro più resiliente e integrato.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Mida Academy e dall’Associazione IURIS Vittime del Dovere della Polizia di Stato, in collaborazione con il Policlinico Umberto I, l’IDI IRCSS Istituto Dermopatico dell’Immacolata, Ospedale Cristo Re, Ospedale San Camillo Forlanini, e l’Università Guglielmo Marconi e la Fondazione San Camillo, con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

«La IV Edizione del Goal della Vita – affermano la presidente di Mida Academy, Antonella Minieri, e il presidente dell’associazione Iuris – Vittime del dovere, Antonio Patitucci, – rappresenta un momento di alta riflessione scientifica e istituzionale dedicato al Giubileo 2025, con un focus prioritario su sicurezza, salute e prevenzione, in un’ottica di collaborazione multidisciplinare tra Scienza e Diritto.

I professionisti coinvolti stanno monitorando, attraverso un’analisi continua, l’impatto della rivoluzione digitale nella pratica clinica, valutando l’effettiva implementazione delle misure previste dal Pnrr. Dall'ultima edizione a oggi, sono stati identificati progressi, limiti strutturali e nuove criticità — economiche, sanitarie e sociali — che stanno emergendo nel Sistema Sanitario Nazionale (SSN) a seguito della crisi pandemica. Il confronto si estende anche a esperienze internazionali e agli indirizzi normativi emanati da organismi come l’UE e l’OMS, con l’obiettivo di elaborare un documento pilota, utile a guidare le politiche sanitarie e di prevenzione con un approccio integrato One Health. Particolare attenzione sarà rivolta alla gestione della sicurezza durante il Giubileo, evento di portata mondiale che richiede un’organizzazione capillare e resiliente.

Saranno presentati: protocolli di sicurezza per la gestione delle folle e la prevenzione dei rischi durante gli eventi giubilari; modelli di assistenza sanitaria territoriale, per garantire continuità di cure ed emergenze anche nei momenti di massimo afflusso; azioni di comunicazione e sensibilizzazione, per promuovere tra cittadini e pellegrini comportamenti consapevoli e misure preventive efficaci. Questa edizione vuole dunque essere non solo una vetrina di buone pratiche, ma anche un laboratorio di idee, per valorizzare il contributo delle Forze dell’Ordine, della Sanità e delle Istituzioni, e per proporre strategie condivise capaci di prevenire, proteggere e promuovere la salute pubblica nel lungo termine».

L’editore Domenico Maduli: «Protagonisti anche nella valorizzazione delle risorse e delle energie del Sud»

«Siamo in prima linea nella promozione e nella gestione di questa importante iniziativa proprio per testimoniare l’attenzione crescente dell’opinione pubblica, dei media, delle aziende e delle istituzioni verso i temi sociali e di salute pubblica a livello nazionale e internazionale – sottolinea Domenico Maduli, editore e presidente del Network LaC e di LaCapitale oltre che fondatore del Gruppo Pubbliemme Italia, media partner dell’evento – Sarà una giornata speciale dedicata a sport, benessere, prevenzione e sicurezza, in perfetta sintonia con lo spirito del Giubileo 2025: l’occasione ideale per approfondire tematiche oggi davvero rilevanti alla base del dibattito pubblico grazie a tavole rotonde dove alcuni tra i maggiori esperti delle rispettive aree potranno spiegare come la salute, lo sport e la sicurezza sul web possano dare un contributo fondamentale allo sviluppo del nostro Paese. Una mission che ci vede protagonisti soprattutto nella valorizzazione delle risorse e delle energie del Sud, terra con un enorme potenziale ancora per la maggior parte inespresso ma che sarà determinante per la crescita dell’Italia, nel presente e nel futuro».

Il programma

Appuntamento alle ore 9.30 sulla Terrazza del Pincio in piazza del Campidoglio a Roma per l’apertura della manifestazione con la partecipazione della Banda nazionale dell’Esercito italiano. Ad aprire la giornata, che sarà presentata dall’attrice Milena Miconi, sarà il convegno “Sicurezza – Cybersecurity – Sport- Salute e spirito nel Giubileo” con la presidente di Mida Academy, Antonella Minieri, il presidente dell’associazione Iuris – Vittime del dovere, Antonio Patitucci, e il segretario generale del SILP – CGIL Roma e Lazio, Massimo De Angelis.

Sono attesi, tra gli altri, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, il Questore di Roma, Roberto Massucci, il vicepresidente della Camera del Deputati, Giorgio Mulè, la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, l’assessore al bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini, il consigliere di Roma Capitale, Lorenzo Marinone, il consigliere segretario dell’ufficio di presidenza della Regione Lazio, Micol Grasselli, e il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

A seguire ci saranno le tavole rotonde, che saranno moderate da Adriano Squillante, Vincenzo Aloisantoni e Maria D’Amico. In “Sicurezza e cybersicurezza durante il Giubileo” interverranno, tra gli altri, il Prefetto Armando Forgione, il Questore di Roma, Roberto Masucci, il direttore del servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica, Ivano Gabrielli, il direttore dell’ispettorato assistenza, attività sociali, sportive di supporto logistico della Polizia Postale, Francesco Montini, l’amministratore delegato di Consap, Vincenzo Sanasi d’Arpe, il presidente della Fondazione Baravalle, Luca Baravalle, il Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri, Massimo Mennitti, il Generale di Brigata dell’Aeronautica Militare, Alessandro Loiudice, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo Nesta, il Fondatore dell’Opera di Don Giustino, Don Antonio Coluccia.

La seconda tavola rotonda verterà sul tema “Salute e sport nell’anno del Giubileo”. Interverranno, tra gli altri, il direttore generale di Sanità della Polizia di Stato, Clementina Moschella, il direttore dell’ufficio gruppi sportivi della Polizia di Stato, Flavio D’Ambrosi, l’autorità garante nazionale per i diritti con persone con disabilità, Francesco Vaia, il direttore generale della Asl Roma 1, Giuseppe Quintavalle, il direttore generale Asl Roma 2, Francesco Amato, il direttore generale del Policlinico Umberto I, Fabrizio D’Alba, la direttrice sanitaria dell’Ospedale Cristo Re, Gabriella Nasi, la direttrice sanitaria dell’IDI, Annarita Panebianco, il direttore generale dell’Ospedale San Camillo, Angelo Aliquò, il vicepresidente della Fondazione Toniolo Gemelli, Giuseppe Fioroni, il direttore del Centro di ricerca e formazione per la salute e il sociale di Unimarconi, Roberto Verna, il consigliere dell’Ordine dei Medici di Roma, Nicola Illuzzi, il direttore generale del Consorzio universitario Humanitas, Antonio Attianese, il tesoriere di Mida Academy, Giulio Valente, il Direttore Organizzativo dell’evento, Mario Ciaccio.

Un centro di prevenzione

A partire dalle 9.30, in Piazza Napoleone I, presso la Terrazza del Pincio, contemporaneamente agli incontri, sarà allestito un centro di prevenzione, dove i medici dei migliori ospedali di Roma aderenti all’iniziativa, effettueranno un centro di ascolto per il pubblico in ambito senologico – oncologico, chirurgico, oculistico, cardiologico, dermatologico e pediatrico.

Presente anche il Corpo di Soccorso Universo Humanitas.

Il torneo di calciotto

L’iniziativa sarà preceduta mercoledì 11 giugno, alle ore 16, presso il Centro sportivo Polizia di Stato Tor di Quinto (Via Fornaci di Tor di Quinto 00191 Roma), dal torneo amichevole di calciotto, a cura del tecnico della nazionale di calcio degli avvocati d’Italia, Andrea Celletti, e con le rappresentative dei medici, degli avvocati e magistrati, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

L’evento, inoltre, organizzato anche in collaborazione con il Sindacato di Polizia SILP CGIL, vale anche come aggiornamento professionale per il personale della Polizia di Stato.

L’impegno di Mida Academy

Mida Academy è un’associazione culturale che nasce da un progetto scientifico promosso da Medici e Giuristi, da docenti universitari, da giovani professionisti e da ricercatori, con lo scopo di: difendere, promuovere, documentare e sostenere i diritti umani in Italia e nel mondo, salvaguardando i problemi socio-culturali di ogni individuo con l’ausilio della loro professionalità e ricerca scientifica, per lo sviluppo della sanità e della sicurezza del cittadino, valorizzando quanto più possibile l’immagine e la considerazione dell’economia del Paese e della persona – in particolare della donna, del minore e delle minoranze in genere – ergendosi quale intermediario tra il cittadino e le istituzioni. L’Associazione IURIS – Vittime del Dovere ha invece come obiettivo la tutela delle Vittime del Dovere, dei loro familiari, finalità etiche, formative, di promozione e solidarietà sociale, improntate sulla cultura della Legalità e della Sicurezza, tramite la sua diffusione e divulgazione.