A pochi giorni dalla quarta edizione de Il Goal della Vita, in programma il 12 giugno sulla suggestiva Terrazza del Pincio a Roma, la dottoressa Maria Ludovica Costanzo, senologa del Policlinico Umberto I di Roma, lancia un messaggio chiaro ai microfoni de LaCapitale: prevenzione e lavoro di squadra sono le armi più potenti che abbiamo per salvare vite.

«Siamo tutti pronti nell’équipe di senologia per fare prevenzione, insieme a tutti gli altri ospedali: Cristo Re, IDI, San Camillo», dichiara la dottoressa Costanzo. «Ci stringiamo insieme per portare un messaggio di prevenzione in vari ambiti. Non solo senologia, ma anche cardiologia, oculistica, medicina interna e chirurgia generale».

Senologia, la necessità dei controlli periodici

Il Goal della vita è un’opportunità di comunità, una partita giocata insieme per vincere sul campo della salute e della consapevolezza. Al centro della riflessione della dottoressa Costanzo, l’importanza della diagnosi precoce e della consapevolezza. «In ambito senologico, come in tutto l’ambito della prevenzione, bisogna agire e bloccare sin da subito il problema», sottolinea. «Quindi è fondamentale agire alla radice, con controlli periodici come ecografie, mammografie e soprattutto la visita senologica. È un passaggio cruciale, anche in collaborazione con il chirurgo generale».

Il Goal della vita, il programma

La quarta edizione de Il Goal della vita offrirà una giornata ricca di appuntamenti dedicati a sport, salute, sicurezza e prevenzione, in piena sintonia con lo spirito del Giubileo. L’iniziativa è promossa da Mida Academy, con la collaborazione di IURIS – Vittime del Dovere, Polizia di Stato, Università Marconi, i principali ospedali romani e i media partner LaC e LaCapitale.

Il programma prevede l’apertura alle 9:30 con il convegno “Cybersicurezza, sport, salute e spirito nel Giubileo”, introdotto da Antonella Minieri, Antonio Patitucci e Massimo De Angelis e moderato da medici, giuristi e giornalisti. Seguiranno saluti istituzionali di sindaci, assessori, prefetti e rappresentanti parlamentari.

La mattinata e il pomeriggio saranno scanditi da tavole rotonde tematiche su cybersicurezza e legalità, sicurezza pubblica, prevenzione sanitaria e promozione dello sport, con il contributo di esperti, rappresentanti delle forze dell’ordine, del mondo accademico e sanitario.

In parallelo, sarà attivo per tutta la giornata uno sportello medico di prevenzione e ascolto, con visite gratuite in senologia, oncologia, medicina interna, chirurgia generale, pediatria, cardiologia, dermatologia e oculistica.

Il torneo di calciotto tra squadre di medici, avvocati, forze dell’ordine e magistrati si svolgerà l’11 giugno, come momento sportivo simbolico dell’evento.

A concludere la giornata, una cena di gala con musica celebrerà l’impegno condiviso per la salute, la sicurezza e la legalità.