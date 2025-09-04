Il boom dei fine settimana di maggio e giugno non è coinciso con i numeri di luglio. «Abbiamo avuto una flessione generale del 20% - assicura Giannotti – e anche l'inizio di agosto è stato lento. Agosto, invece, è stato un ottimo mese, c'è stato un buon numero di presenze e questo lo abbiamo riscontrato fino al 31 agosto»

Per gli imprenditori turistici è già tempo di valutazioni. Tra i primi a parlare c'è Antonio Giannotti, presidente del Sib, il Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Calabria, secondo cui, in termini di turismo, l'estate appena trascorsa sarebbe stata altalenante. «In generale è stata una buona stagione, ma le presenze nei ponti di maggio e giugno ci avevano fatto sperare in una stagione strepitosa; poi, abbiamo avuto un freno».

A luglio una flessione del 20%

La destagionalizzazione

«Adesso siamo a settembre – prosegue il presidente Sib - e vorremmo cercare di allungare la stagione con accogliendo i turisti settembrini per vedere se effettivamente possiamo iniziare una destagionalizzazione seria anche in Calabria».

Guardando al futuro