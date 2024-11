Giocatori e staff della squadra laziale dopo alcuni minuti di raccoglimento hanno lasciato una maglia in onore delle vittime della tragedia del 26 febbraio scorso

I giocatori e lo staff tecnico della Viterbese, guidati dall'allenatore Giovanni Lopez, ieri a Crotone per l'incontro con la squadra rossoblu del presidente Gianni Vrenna valevole per il campionato di Serie C, hanno reso omaggio alle vittime del naufragio del barcone carico di migranti del 26 febbraio recandosi sulla spiaggia di Steccato di Cutro.

Alcuni minuti intensi di raccoglimento a conclusione dei quali è stata lasciata una maglia della squadra ai piedi della croce realizzata sulla spiaggia con i pezzi del relitto del barcone.