Fino ad oggi le uniche immagini dei famosi “Studios” di Lamezia Terme erano limitate agli asettici rendering diffusi dalla Regione nel 2022 con le relative note descrittive: nel quadrato disteso nella vallata industriale di Lamezia Terme, spiccano i disegni dei capannoni, dei teatri di posa, persino le aree verdi. Si parlò anche della realizzazione della più grande piscina per riprese acquatiche dopo quella di Malta.

Vi mostriamo in anteprima le immagini del cantiere degli studios in costruzione a Lamezia. Tra un anno dovrebbero essere pronti ma ancora si vedono soltanto le fondamenta

Il cronoprogramma disatteso

A seguire – si leggeva nella nota della Regione - c’era il cronoprogramma, serratissimo per la conclusione dell’opera. I lavori per la realizzazione degli Studios della Calabria Film Commission a Lamezia Terme sarebbero dovuti partire ufficialmente il 7 maggio 2024, con l’installazione del cantiere e la sistemazione dell’area esterna. Dopo i rilievi e i tracciamenti, tra maggio e dicembre 2024 era previsto il consolidamento del terreno con la tecnica del jet grouting, affiancato dagli scavi e dall’avvio delle opere in cemento armato per fondazioni e recinzioni.

Tra novembre 2024 e marzo 2025 si sarebbe dovuto procedere con la produzione e l’installazione delle strutture prefabbricate per i diversi edifici: post-produzione, camerini, teatro, polo tecnologico e gradinata esterna.

Da febbraio 2025 il programma prevedeva le sistemazioni esterne – pavimentazioni, marciapiedi e aree verdi – insieme ai lavori interni: massetti, pareti in cartongesso, impianti meccanici ed elettrici, pavimenti, controsoffitti, ascensori, tinteggiature e serramenti.

Ad agosto 2025 (ora) il cronoprogramma prevedeva che all’interno del Polo tecnologico si fossero completati i pavimenti e i rivestimenti, mentre le opere di isolamento e sottofondo sarebbero dovute terminare nelle prime settimane del mese.

In parallelo, già da metà luglio, dovevano essere avviati i lavori per la sistemazione a verde e i percorsi tattili, destinati a proseguire nei mesi successivi. Sempre ad agosto, il 25, sarebbe dovuta partire anche la costruzione della guardiola, con l’apertura del cantiere per scavi e opere strutturali. In sostanza, a fine estate il sito avrebbe dovuto mostrare un Polo tecnologico quasi rifinito, aree esterne in fase di allestimento e un nuovo edificio di servizio in costruzione.

E intanto si pensa a Sandokan 2

A meno di un anno dal taglio del nastro, come mostrano le nostre immagini, i pochi camion, nella zona intitolata a Benedetto XVI - che qui atterrò qualche anno addietro - si aggirano tra le fondamenta della struttura. Non c’è il teatro, non ci sono i camerini. Non c’è altro se non – apprendiamo da una nota della Fondazione – i primi segni di un altro set di Sandokan (altra opera d’arte unica?) che si tornerà a girare qui per la seconda stagione probabilmente a ottobre, anche se né dal sito della Calabria Film Commission né dell’Anac – tra una masterclass da 100mila euro e un’opera di valorizzazione visiva per il web da 97mila euro - siamo riusciti a trovare traccia di questo appalto.

Cosa ha rallentato l’opera milionaria?

Cosa ha bloccato o rallentato il cantiere? Problemi progettuali, intoppi burocratici, difficoltà finanziarie? E, soprattutto, chi vigila oggi sull’avanzamento dei lavori e sull’uso delle risorse pubbliche impegnate e, soprattutto, sul rispetto delle tempistiche?

Parliamo di un budget complessivo di 10 milioni di euro: 7 milioni provenienti dal PAC Calabria 2014/2020 e 3 milioni dal PSC. I primi fondi furono stanziati con la delibera di Giunta n. 108 del 2021, mentre le risorse aggiuntive deliberate con l’atto n. 187 del 2022 e imputate a bilancio negli anni successivi.

Intanto la data di fine lavori resta ferma a marzo 2026, tra sette mesi, quindi sarà bene che qualcuno moltiplichi i camion e la forza lavoro e dia una bella accelerata perché più tempo ci vorrà, più soldi si spenderanno. E di sprechi se ne sono visti già abbastanza.