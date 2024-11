Nicola Leone

Il rettore esulta perché nella prestigiosa l’Università della Calabria entra per la prima volta – per “Computer science” – nella “QS World University Ranking by Subject 2023”. A essere sinceri non abbiamo idea di cosa sia la QS World University Ranking eccetera eccetera, ma in confronto alle tante supercazzole che ci propinano in Calabria questa suona come una cosa seria. Viva l’Unical