La svolta di fine Novecento sarà protagonista della puntata di questa sera del format ideato e condotto da Franco Laratta. Appuntamento alle 22 su LaC Tv

Questa sera alle ore 22.00 su LaC Tv andrà in onda una nuova puntata del programma di approfondimento storico e culturale condotto dal direttore di testata Franco Laratta, dedicata al 1989, l’anno che cambiò il mondo. Un viaggio tra storia, politica, società e cultura per raccontare i grandi eventi che segnarono la fine del Novecento e l’inizio di una nuova epoca.

Al centro della trasmissione ci saranno la caduta del Muro di Berlino, il crollo dei regimi comunisti dell’Europa orientale, il ruolo di Michail Gorbaciov, la drammatica fine di Nicolae Ceaușescu, le proteste e il massacro di Piazza Tienanmen, la rivoluzione conservatrice di Ronald Reagan e Margaret Thatcher e i profondi cambiamenti che investirono anche la politica italiana, dalla svolta della Bolognina al confronto tra Bettino Craxi e Ciriaco De Mita.

A discutere i temi della serata saranno gli ospiti in studio Filippo Corigliano, professore di Filosofia Politica dell’Università della Calabria, l'ex sindaco di Catanzaro Francesco Granata. In collegamento da Parigi il giornalista e scrittore Simone Tropea, che analizzeranno il significato storico e politico del 1989, le speranze nate dalla fine della Guerra Fredda e le contraddizioni emerse negli anni successivi.

In collegamento interverranno l’europarlamentare Giusy Princi e il docente Peppino De Rose, protagonisti di un confronto sull’eredità europea della caduta del Muro, sul ritorno dei nazionalismi e sulle nuove fragilità del continente a oltre trent’anni da quella svolta storica.

Spazio anche alla cultura con un collegamento da Cosenza curato da Ernesto Mastroianni, che ospiterà il direttore del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” Francesco Perri. L’approfondimento partirà dal successo internazionale di Nuovo Cinema Paradiso, premiato con l’Oscar come miglior film straniero proprio nel 1989, per raccontare la magia delle colonne sonore di Ennio Morricone e l’evoluzione della musica nel passaggio dagli anni Ottanta agli anni Novanta.

Una puntata ricca di ospiti, testimonianze e immagini d’epoca che aiuterà il pubblico a comprendere perché il 1989 rappresenti ancora oggi uno dei momenti decisivi della storia contemporanea.