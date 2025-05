Il Consorzio di Tutela del Pecorino Crotonese Dop, con il coinvolgimento degli istituti alberghieri del territorio, ha inteso promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Pecorino Crotonese e la sua tradizione gastronomica tra tutti gli studenti dei corsi di cucina degli istituti alberghieri Statali delle sedi di Le Castella, Botricello, Cirò, San Giovanni in Fiore e Soverato. Una giornata di esaltazione della cucina che valorizza il territorio crotonese attraverso il Pecorino DOP, unito ad altri prodotti calabresi IGP e DOP, è stata la protagonista del primo concorso enogastronomico “TalentDOPcheF”.

Ideato dal Consorzio di Tutela del Pecorino Crotonese Dop il concorso si è volto presso il ristorante Corsaro a Le Castella alla presenza degli istituti di Le Castella, Botricello, San Giovanni in Fiore e Soverato, unico assente Cirò. Protagonisti dell’evento sono stati gli studenti che hanno mostrato la loro passione sviluppando piatti di altissima qualità, rigorosamente a base di Pecorino.

La giuria, che ha valutato attentamente ogni piatto per l’intera giornata, era composta dal direttore de Il Crotonese Giuseppe Pipita, dal presidente del Consorzio Francesco Scarpino, dall’organizzatore Aleandro Grandinetti, dagli chef Ercole Villirillo e Antonio Fuoco, dal dirigente della Regione Calabria Giovanni Pandullo. Mentre i vini usati in accoppiata con le varie pietanze e degustazioni sono stati offerti dalla Cantina Zito di Cirò Marina.

«Attraverso questa giornata intendiamo formare una nuova generazione di chef capaci di raccontare i prodotti del proprio territorio» – queste le parole di Francesco Scarpino, presidente del Consorzio. «Questi ragazzi rappresentano il futuro della nostra gastronomia, e il Pecorino Crotonese Dop ha tutte le carte in regola per diventare parte integrante della loro identità professionale».

Il dirigente della Regione Calabria, Giovanni Pandullo ha sottolineato quanto sia importante per il territorio una promozione sinergica in grado rendere protagonisti i ragazzi in attività di questo tipo. Ha ricordato inoltre quanto la Regione, attraverso l’azione messa in campo dall’assessore Gianluca Gallo, stia facendo per sostenere attività che puntino ad esaltare le tipicità dei territori e portarli a livelli nazionali. Il TalentDOPcheF, ha ricordato il dirigente, fa parte delle azioni finanziate dalla Regione Calabria, misura 3.2.1 che hanno permesso negli ultimi anni al pecorino Crotonese di mostrare il suo valore.

Per Aleandro Grandinetti, organizzatore dell’evento e responsabile della comunicazione, si è trattato di un momento ad altissimo livello ed ha annunciato altri appuntamenti che avranno come unico scopo quello di valorizzare i prodotti locali.

1° posto – IPSSEOA Soverato

Docente: Prof. Luigi Quintieri

Studenti: Giuseppe Gualtieri, Ludovica Trapasso, Daniel Amerato

Miglior Finger Food: Daniel Amerato

Miglior Secondo Piatto: Ludovica Trapasso

2° posto – I.I.S. “Leonardo da Vinci” – San Giovanni in Fiore

Docente: Prof. Francesco Mazzotta

Studenti: Assunta Renne, Alfredo Perri, Simone Pugliese

Miglior Primo Piatto: Alfredo Perri

3° posto – I.I.S. “Rita Levi Montalcini” – Alberghiero di Botricello

Docente: Prof. Corrado Masciari

Studenti: Salaheddine Bouamana, Carmelo Costanzo, Olga Morariu Carolina

Premio Speciale – Polo Tecnico Professionale di Isola Capo Rizzuto – Alberghiero Le Castella

Docente: Prof. Modesto Ascoli

Studenti: Rafya Yasmine, Daniela Cosentino, Gioele De Sole

I ragazzi vincitori sono stati premiati con una forma di pecorino Crotonese Dop semiduro offerta dal caseificio APOCC, Calabrialleva.