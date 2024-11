Partecipato incontro al Castello Svevo nel'ambito dell'evento organizzato dall'Animed con rappresentanti istituzionali e delle forze dell'ordine

In attesa di scendere in campo, la nazionale dei sindaci e la nazionale dei magistrati si sono dati appuntamento al Castello Svevo di Cosenza per una tavola rotonda sui diritti delle donne e sul contrasto al fenomeno del femminicidio. Domani, 8 aprile alle ore 9,00 per iniziativa dell’Animed, associazione presieduta da Cinzia Falcone, lo stadio San Vito Marulla ospiterà un incontro di calcio tra le due rappresentative.

“Il sangue rosa – Un’altra vita è possibile” è il tema di questa partita del cuore, organizzata per rivendicare il diritto al rispetto e alla dignità, perché i calci al pallone siano metafora dei calci dati a ogni forma di violenza. Sarà presente il campione del mondo Claudio Gentile. Oggi però, anche con la proiezione del video “L’amore che vorrei” della Fondazione Doppia difesa, le istituzioni hanno avviato una riflessione sulla questione della prevaricazione esercitata contro le donne, sempre di stretta attualità anche alla luce dei recenti episodi raccontati dalla cronaca.

Ai saluti del sindaco Mario Occhiuto e del giornalista Arcangelo Badolati, si sono succeduti gli interventi di Piero Calabrò, fondatore dell’Associazione Nazionale Magistrati, del prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao, del questore Luigi Liguori, del comandante provinciale dei carabinieri Fabio Ottaviani, del procuratore capo Mario Spagnuolo, di Mirko Patron, presidente della Nazionale italiana dei Sindaci.

L’incasso della vendita dei biglietti verrà devoluto a “Mondiversi onlus”, associazione che comprende il “Centro anti-violenza Fabiana” di Corigliano Calabro fondato dopo l’omicidio della giovane studentessa Fabiana Luzzi, i cui genitori ed amici erano presenti al Castello Svevo. I biglietti per assistere alla partita hanno il costo di 3 euro.

L’iniziativa è sostenuta dal Rotary Cosenza Nord, Lions Cosenza e Provincia, Kiwanis, Fidapa, Inner Will, Fondazione Roberta Lanzino. L’evento di beneficenza è patrocinato dal Comune di Cosenza, dalla Camera dei Deputati, dal Ministero dell’Interno, dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Cosenza, da ANCI e Rai Calabria. Sugli spalti saranno presenti gli studenti di numerose scuole del territorio.

Il servizio di trasporto è stato offerto gratuitamente da Amaco, Consorzio Autolinee, IAS Scura, Saj, La Valle, Preite e Romano Autolinee. A fine partita, le squadre saranno rifocillate dagli chef del “Maccaroni Chef Academy” con prodotti offerti dalle aziende Calabria Food, Panificio di Cuti, Salumificio San Vincenzo, Caseificio Carbone, iGreco.

Salvatore Bruno