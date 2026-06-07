La storica emittente pugliese con sede a Conversano è vicina al cambio di proprietà. Il closing potrebbe arrivare entro l’estate, con possibili effetti sugli assetti editoriali del Sud Italia

Telenorba, storica emittente televisiva pugliese con sede a Conversano e 50 anni di attività, è al centro di una trattativa per il cambio di proprietà. Sul tavolo c’è un’offerta vincolante da oltre 17 milioni di euro presentata dal gruppo Ladisa, realtà barese attiva nella ristorazione collettiva e già protagonista di operazioni nel settore editoriale.

Secondo quanto comunicato dall’amministratrice delegata dell’emittente, Antonella Capriglia, ai rappresentanti sindacali, la proposta è stata formalizzata e ora è in corso la fase di due diligence sui conti della società, passaggio necessario prima di un eventuale closing dell’operazione.

Una cessione che può cambiare gli equilibri dell’emittenza locale

Il possibile passaggio di proprietà riguarderebbe una delle realtà più importanti del panorama televisivo del Mezzogiorno, con circa 120 dipendenti, tra cui 35 giornalisti, impegnati tra informazione e produzioni televisive.

Il gruppo Ladisa, attraverso la holding Finlad, punta a costruire un polo editoriale che rafforzi le attività già avviate nel settore dell’informazione.

Negli ultimi anni la famiglia ha infatti investito nel comparto media, anche con la fondazione di testate e operazioni editoriali in diverse aree del Paese.

Il nodo industriale e occupazionale

La trattativa si inserisce in un contesto delicato per l’emittente, già interessata da recenti cambiamenti societari nel sistema delle radio e delle produzioni collegate al gruppo.

Il possibile trasferimento delle attività e la riorganizzazione delle sedi operative sono tra i temi al centro del confronto tra proprietà, acquirenti e rappresentanze sindacali.

Un passaggio potenzialmente storico

Se l’operazione dovesse andare in porto, Telenorba entrerebbe in una nuova fase della sua storia, con un cambio di proprietà destinato a ridisegnare gli equilibri dell’informazione locale in Puglia e nel Mezzogiorno.

Il closing dell’operazione, salvo imprevisti, potrebbe arrivare entro la fine dell’estate, al termine della verifica dei conti dell’emittente.

L’operazione Telenorba potrebbe continuare fino a interessare ancora il mercato editoriale meridionale.

Vi sono alcune realtà leader interregionali che suscitano particolare interesse e potrebbero essere al centro di nuove operazioni.

Del resto, il mercato editoriale italiano sta profondamente cambiando.