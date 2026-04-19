Grande riconoscimento per Tenuta Le Rose di Lamezia Terme, che ha ottenuto al XV° Concorso internazionale “Oro del Mediterraneo” il massimo riconoscimento le Cinque Gocce d’Oro, premio riservato alle eccellenze assolute dell’olio extravergine d’oliva.



Si tratta infatti di uno dei riconoscimenti più autorevoli del settore, assegnato da una giuria tecnica composta da assaggiatori professionisti certificati e indipendenti, selezionati tra i migliori esperti italiani e internazionali.



Per Tenuta Le Rose e tutto il suo staff questo premio «rappresenta la conferma – si legge in una nota – di un percorso costruito con passione, competenza e rispetto della tradizione calabrese. Dagli ulivi secolari del territorio nasce infatti un extravergine di pregio, capace di distinguersi per equilibrio, purezza e valore sensoriale. Un orgoglio per Lamezia Terme e per tutta la Calabria, dimostrando come il nostro territorio possa competere e vincere ai massimi livelli internazionali».